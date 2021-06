Baleares registra la noche más cálida del año con mínimas de 25ºC

Baleares ha registrado la madrugada más cálida del año este jueves, con temperaturas mínimas elevadas que han alcanzado los 25 °C en Banyalbufar y en Portopí (Palma).

Se han dado registros significativamente altos en muchos puntos de Mallorca, con 24 °C en lugares del norte el Puerto de Sóller y el Port de Pollença, pero también se ha medido esa misma temperatura mínima en el Llevant, en el Far de Capdepera y Portocolom, así como en el Ponent de la isla en Sant Elm (Andratx), y lo mismo al sur, también con 24 °C en el aeropuerto de Palma.

La Mola ha alcanzado también los 24 °C, y en Ciutadella, el aeropuerto de Menorca y Cala Galdana la mínima se ha situado en 23 °C. En Es Mercadal han tenido 22 °C de mínima, según los datos del centro territorial de Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las Pitiusas, las temperaturas mínimas también han sido elevadas, con 22 °C tanto en Sant Antoni de Portmany, como en Vila, el aeropuerto de Ibiza y Formentera y 21 °C en Sant Joan de Labritja.

Este jueves bajarán las temperaturas, sobre todo al sur de Mallorca. Si las máximas del miércoles en esa zona se situaron entre 34 y 36 ºC, este jueves está previsto que lleguen a entre 27 y 30 ºC, que son entre 6 y 7 grados menos.

El pronóstico para este jueves en Baleares es de cielo cubierto con alguna precipitación débil acompañada de barro ocasionalmente con tormenta tendiendo durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso. Las máximas oscilarán entre 28 y 34 ºC en el archipiélago.

El viento soplará del este y sureste, tendiendo a suroeste a partir de mediodía