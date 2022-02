En Baleares ya no es necesaria cita previa para ponerse la primera dosis de la vacuna o la de refuerzo

Desde hoy la población de Balears puede ponerse la primera dosis y la de refuerzo sin tener que pedir cita previa. Según ha explicado el Govern balear el objetivo es ofrecer todavía más facilidades para que todos puedan solicitar la vacuna tanto para población adulta como para niños.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, quien ha insistido en que "una de las cuestiones prioritarias para este ejecutivo es incentivar la vacunación, que es la esperanza para acabar con la pandemia".

La medida anunciada por el Govern es, ha confiado la dirigente, "una herramienta más para incentivar la vacunación y facilitar el accseso a la vacuna a toda la población".

"Desde el Govern confíamos en que sea una medida bien acogida y que ayude a mejorar la vacunación, para terminar, finalmente, con la pandemia", ha sentenciado.

Los puntos a los que se puede acudir para recibir la vacuna y los horarios disponibles son:

En Mallorca, de lunes a domingo, de 8.30 h a 19.30 h, Son Dureta y el Espai Francesc Quetglas, de Palma; el punto de vacunación del centro de Manacor, y el aparcamiento del Centro de Salud So Na Monda de Inca.

Asimismo, hoy se instala en Inca el vacubús, que también pone primeras dosis y la de refuerzo. Se situará en la plaza de l’Orgue, donde permanecerá hasta el día 17 de febrero.

????El #VacuBús torna a #Inca.



??A la plaça de l’Orgue.

???Des d’avui, dia 7, fins al dijous dia 17.

?De 9 a 19 h.

??Vacuna't amb la primera dosi si encara no ho has fet.

??També ves a per la teva dosis de reforç.



??Més informació:https://t.co/4K1c6ewr4A#ALesIllesEnsVacunampic.twitter.com/ConvnqM6Fc