Baleares lidera la caída del desempleo y la creación de empleo. La cifra de parados es la más baja en un mes de abril desde que hay datos: 31.000 personas. Nunca antes había tanta gente trabajando en un mes de abril en Baleares: 552.000 afiliados.

El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, ha resaltado que las islas han conseguido el pleno empleo, no solamente en los meses centrales del año, si no ya en marzo. Asegura que la temporada turística arrancó con pleno empleo casi en el mes de marzo y se consolida en abril, algo que no sucede en ninguna otra parte de España. También ha subrayad queo la tasa de paro registrada el mes pasado en las Islas de 5,3% es menos de la mitad de la española.

Empresarios

Los empresarios también consideran buenas las cifras, pero la presidenta de la patronal CAEB, Carmen Planas, señala que aunque se mantiene la tendencia de reducción del paro, se sigue ralentizando y señala los problemas enquistados que crean incertidumbre esta temporada.

Desde Pimem también han augurado una temporada alta "muy problemática" en Baleares por la falta de mano de obra. Su presidente, Jordi Mora, ha asegurado que habrá muchas empresas que no podrán completar sus plantillas, asegura que este verano se ha acentuado el problema. Asegura que la situación puede llevar a que muchas empresas simplemente no puedan prestar sus servicios o entregar sus productos.