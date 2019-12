Baleares encabeza el aumento del desempleo en noviembre

Baleares lidera el aumento del desempleo en noviembre. El mes pasado se cerró en Baleares con 62.143 personas apuntadas a las listas del paro, lo que representa un aumento interanual de casi el 4% y una subida de mas del 22% en comparación con octubre, los mayores incrementos de las regiones españolas.

La tasa de paro registrado se incrementa hasta el 12,1% de la población activa. Los empresarios insisten en que Son necesarias medidas de estímulo a la inversión para minimizar los efectos de la actual fase de desaceleración de la creación de empleo. El conseller Iago Negueruela considera que en noviembre "de forma coyuntural se ha visto el efecto de la caída de Thomas Cook" porque empresas afectadas adelantaron su cierre.

LAS REACCIONES

El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, observa que los datos del paro del mes de noviembre reflejan un doble comportamiento: se alarga la temporada e incrementa la población, por lo que se continúa creando empleo y crece el paro porque el mercado no puede asumir el incremento de población.

Desde la patronal CAEB reclaman medidas de estímulo a la inversión para minimizar en Baleares los efectos de la desaceleración de la creación de empleo. Margalida Adrover, del departamento de economía de la patronal, señala que "los niveles de desempleo se han incrementado de nuevo".

Desde UGT señalan que el único dato positivo es que aumenta la afiliación a la seguridad social, aunque todos los demás indicadores son totalmente negativos. Preocupa que aumenta el paro y disminuye la contratación, sobre todo, dicen, cae la contratación indefinida.

LOS PARADOS MAYORES DE 45 AÑOS PIDEN QUE SE FOMENTE SU CONTRATACIÓN

Desde la Asociación Parados Mayores de Baleares aseguran que cada vez reciben más llamadas de personas mayores que no encuentran trabajo. Destacan que el Govern no está fomentando la contratación de personas mayores de 45 años. Lo único que hacen, dice la secretaria de AMPEB Baleares, Dolores Sastre, es convocar el programa visibles que les da trabajo por seis meses. Pero después de esos meses, dice Sastre, se termina el trabajo y no tienen opción de continuar.

La secretaria de la asociación destaca que los parados mayores suelen estar bien formados y tienen mucha experiencia. ¿El problema? Las demasiadas bonificaciones que se hacen a las empresas por la contratación de jóvenes, asegura Sastre.

La asociación lamenta, además, que “la mayoría de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza en las islas son personas españolas que rondan los 50 años, ni inmigrantes ni refugiados”, dice. Personas que, en el mejor de los casos cobran una ayuda de 450 euros al mes, pero que no pueden pagar el alquiler y tienen que acudir a comedores sociales para alimentarse.

Además, otro de los problemas que enfrenta a los mayores con los empresarios es que ellos denuncian los casos de explotación laboral. Las empresas prefieren a jóvenes y a inmigrantes que no se quejan tanto, aseguran desde la asociación.