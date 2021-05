Ayuso responde a Armengol: "No está para dar lecciones cuando han arruinado a muchísimas familias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que no está "ni para hablar ni para dar lecciones a los demás" cuando "han arruinado a muchísimas familias".

Así ha respondido la presidenta madrileña a su homóloga balear en 'Espejo Público' de Antena 3 donde este jueves Armengol recriminaba que la alta incidencia de casos de coronavirus que registra la Comunidad de Madrid es un "lastre" para la apertura balear al turismo y afirmaba "Madrid no ayuda a que Reino Unido se abra al turismo en España".

Si el conjunto de España tuviera las cifras sanitarias de Balears ya estaríamos en el semáforo verde del Reino Unido@EspejoPublicopic.twitter.com/U1p5kFA7m5 — Francina Armengol (@F_Armengol) May 13, 2021

Hoy Ayuso, en ese mismo programa, ha instado a que se pregunte a la presidenta balear "cómo tiene a los comercios, a la hostelería, a la restauración y a las clases medias"."Creo que no está ni para hablar ni para dar lecciones a los demás, han arruinado a muchísimas familias y, desde luego, lo que no puede ser es que si vienen muchos turistas franceses es culpa mía y si no vienen turistas británicos es culpa mía", ha declarado.

A su parecer, lo que sucede es que "este PSOE, que se ha vuelto el más puritano de España, no hace otra cosa más que "insultar" y estigmatizar a Madrid "con las cañas y los toros". "¿Pero qué se piensan que es Madrid? ¿Por qué tantos ciudadanos de todos los rincones vienen a vivir aquí?", ha preguntado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para Ayuso, los socialistas no están asumiendo "la derrota electoral " y el PSOE en La Moncloa continúa con su "obsesión irremediable contra Madrid". En este punto, ha recordado que otras autonomías "han llegado a tener unas incidencias muchísimo peores que las de Madrid en la segunda y en la tercera ola".