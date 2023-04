El Ayuntamiento de Palma trabaja para que esta temporada turística pueda haber licencias temporales de taxi

El Ayuntamiento de Palma trabaja en la redacción de un decreto propio para que esta temporada turística pueda haber licencias temporales de taxi. Todo ello, mientras que Biel Moragues, presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, ya avisa de que Cort llega tarde.

El regidor de Movilidad de Palma, Xisco Dalmau, confía en tener listo el decreto en tres semanas, antes de lo más fuerte de la temporada turística. Además, lo quiere consensuar con el sector por ello, dice "seguimos trabajando en su redacción", ha afirmado.

ESCEPTICISMO

Por su parte, desde el sector del taxi se muestran escépticos porque consideran que ya no se llegará a tiempo para esta temporada. Biel Moragues lamenta que el Ayuntamiento no haya estado trabajando antes en un decreto que ya califica de “inviable”.

El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca argumenta que no se llegará a tiempo para esta temporada turística porque los coches nuevos no estarán listos, porque no hay chófers y porque hay esperas de hasta un mes para el montaje de los taxímetros.

Con todo, Moragues prevé que al haber este año más coches de alquiler no habrá tanta demanda de taxi, evitándose las enormes colas de espera de la pasada temporada.