El Ayuntamiento de Palma incentivará con 15 mil euros a las familias que abandonen Son Banya voluntariamente

Está previsto que a principios de marzo se ponga en marcha la segunda fase de la demolición del poblado de Son Banya, donde alrededor de 90 familias del poblado chabolista serán desalojadas. Desde el Ayuntamiento de Palma y Bienestar Social esperan desmantelar la zona antes de finales de 2021.

En esta segunda fase se añade una nueva vía para obtener un incentivo si la familia se va de manera voluntaria.

15.000 EUROS POR ABANDONAR EL POBLADO

En la primera fase, donde 31 familias abandonaron Son Banya, el Ayuntamiento ofreció como incentivo un alquiler social en vivienda pública o ayudar a pagar un alquiler del mercado normal. Ahora, desde el Ayuntamiento de Palma estudian añadir una tercera vía que sea en formato 'indemnización', de manera que, en vez de cobrar mes a mes podrían pagar de un año a un año y medio de golpe. De esta manera, el Ayuntamiento de Palma podría llegar a pagar unos 15.000 euros a cada familia que, de forma voluntaria, abandone Son Banya.

NO TODAS LAS FAMILIAS PODRÁN BENEFICIARSE

La Coordinadora de Bienesar Social, Catalina Trobat, ha explicado que no todas las familias podrán beneficiarse de esta ayuda. Podrán hacerlo aquellas que no cuenten con ningún tipo de propiedad, estén dispuestos a seguir un plan de inserción social, no tengan antecendentes penales, sus ingresos no superen los 1.000 euros o que los más pequeños estén escolarizados, entre otros puntos.

La Coordinadora de Bienesar Social, Catalina Trobat, también ha destacado que la intención y previsión del Ayuntamiento es que a finales de 2021 ya se hayan derribado las casas. Eso signficará el desmantelamiento total del poblado de Son Banya.