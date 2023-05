El Ayuntamiento de Palma escoge a las 1.299 personas que ejercerán de presidentes y vocales en las elecciones

Quedan 25 días para las elecciones. Hoy, el Ayuntamiento de Palma, ha escogido a las 1.299 personas que ejercerán de presidentes y vocales de las 433 mesas que se constituirán para las votaciones en las elecciones del próximo 28 de mayo. También se ha elegido a otros tantos ciudadanos que serán sus suplentes y a los que conformarán una segunda lista de sustitutos. Si te ha tocado, pronto recibirás la notificación. Los elegidos miembros de mesa o primeros suplentes recibirán la notificación oficial por medio de la Policía Local.

Consecuencias

Tienes que saber que aquellos que no acudan se enfrentan a una pena de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses. Hay algunas causas que puedes alegar para no ir. No es tontería, porque de hecho, la propia Guardia Civil y la Policía podrían ir en tu busca si no te llegas a presentar en tu puesto de la mesa tal y como te toca y encima no has presentado ninguna alegación. Porque sí, hay algún motivo de excusa para que no te toque mesa, pero tiene que estar muy bien justificado.

Requisitos

Que sepas que, si eres mayor de edad, ya eres susceptible de ser elegido para estar en la mesa electoral. Entre los requisitos se encuentran el de ser mayor de edad, saber leer y escribir, y ser menor de 70 años, aunque, si ya tienes 65, puedes renunciar de forma voluntaria. Lo que se requiere para ser presidente es estar en posesión de un título de bachiller o de Formación Profesional en segundo grado.

Eso sí, según las estadísticas, a la mitad de la población le va a tocar al menos una vez ser parte de la mesa. ¿Cuándo podemos saber si no ha tocado? Pues si has sido el elegido, a los tres días te llega una notificación, y tienes un plazo para presentar alegaciones que tienen que estar documentadas y justificadas.

Por ejemplo, encontrarte de baja médica, estar embarazada de más de 6 meses, tener alguna discapacidad funcional, estar cumpliendo condena o, por supuesto, ser candidato a alguna de las listas, son motivos más que justificables.

Por primera vez en Palma se ha realizado el sorteo con recursos telématicos que garantizan que todos los electores tienen las mismas opciones de resultar elegidos.