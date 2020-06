Autoridad Portuaria impone una tasa de actividad en el momento más crítico de las empresas

En medio de esta crisis sanitaria y económica, el sector náutico continúa a la deriva. Mientras todos los sectores e instituciones están aplazando pagos y tomando medidas para la recuperación de las empresas, Autoridad Portuaria de Baleares ha decidido poner en marcha, a partir del 1 de julio, la tasa de actividad. Esta consiste en que todas las empresas que operen en los puertos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera, tendrán que abonar el 1% de sus ingresos.

Los empresarios están indignados con esta medida y denuncian el afán recaudador de Autoridad Portuaria. Esto va a suponer un gasto más que las empresas no tenían en cuenta y que agrava la situación resultante de la crisis de la COVID-19. Aunque no piensa así el presidente Juan Gual de Torrella, quien opina que el sector náutico no se ha visto afectado por la crisis y que la tasa puede seguir adelante sin problema.

El presidente de la Asociación de Empresas Nauticas de las Islas Baleares, Jaume Vaquer, lamenta que la situación de las empresas es muy mala: han disminuído las ventas y el 50% de los trabajadores continúan en ERTE. Además, octubre, noviembre y diciembre van a ser unos meses todavía más complicados para el sector.

Esta tasa, asegura Vaquer, lo único que hace es coplicar más la situación a las pequeñas y medianas empersas y autónomos. Además, este coste que se añade a las empresas les restará competitividad y muchas empresas, por ejemplo, decidirán ir areparar sus barcos a otros puertos.

Esta decisión se aprobó el pasado 27 de mayo y ha creado mucha controversia, ya que Autoridad Portuaria publicó un acta de la reunión en la que indicaba que la tasa se había aprobado por unanimidad. No fue así, ya que CAEB y APEAM, las dos patronales, votaron en contra y la Cámara de Comercio de abstuvo. Este lunes se modificó el documento.

Cabe destacar, además, que el presidente de APEAM, Miquel Puigserver, es también el vicepresidente de Autoridad Portuaria de Baleares, por lo que existen grandes discrepancias entre los miebros de la junta directiva.