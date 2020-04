La Audiencia confirma la pena de cárcel para la conductora que atropelló a Paula Fornés

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado condena de cuatro años y nueve meses de cárcel a la mujer que atropelló mortalmente a una menor, Paula Fornés, conduciendo ebria y sin carné, la noche de San Juan de 2018 en Sa Rápita en el municipio mallorquín de Campos.

En concreto, la Sala ha desestimado el recurso presentado por la defensa de la mujer y ratifica la condena por un delito contra la seguridad del tráfico en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, además de delitos de lesiones por imprudencia grave, conducción sin permiso y falsedad documental. También le priva del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor durante seis años.

El trágico suceso tuvo lugar sobre las 02.00 horas de la noche del sábado al domingo, el 24 de junio de 2018, la noche de Sant Joan, en Sa Ràpita. La sentencia de instancia consideró probado probado que R.G. conducía el vehículo tras haber consumido alcohol, que se distrajo mirando el teléfono móvil y que invadió el carril habilitado para peatones por el que caminaba la víctima con sus amigos.

La conductora huyó tras el accidente y dos jóvenes que se cruzaron con ella, al ver los daños en el vehículo y después el accidente, se dieron la vuelta y la persiguieron. Cuando la encontraron, uno de ellos la retuvo mientras otro fue a buscar a la Guardia Civil.

El juez de instancia subrayó que sin la intervención de estos testigos no hubiera sido posible localizar a la autora del atropello. "Para cinco segundos que me he despistado con el móvil, no sé lo que ha pasado", es la frase que la mujer manifestó a uno de los testigos, que le quitó las llaves del contacto.