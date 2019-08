El Atlético Baleares tiene luz verde para jugar este domingo en el Estadi Balear

Ya es oficial, el Atlético Baleares vuelve a casa este domingo, acaba de recibir el visto bueno de la RFEF para disputar el encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga ante Las Palmas B. Los técnicos de la Federación han estado revisando al Estadio Balear esta semana para ver si cumplía con los requisitos para poder albergar un partido oficial.

El club balearico ha corrido este verano para que el estadio estuviera disponible para estrenar la temporada en casa, mucho trabajo y muchos desvelos de su presidente Ingo Volckmann y de los empleados del club que han intentado llegar a tiempo, un auténtico quebradero de cabeza para el abogado Antonio Diéguez que ha sido el responsable de la reforma del estadio.



Desde 2013 el Atlético Baleares no juega en el Estadio Balear, cuando en Julio fue clausurado por peligro de derrumbe. Desde entonces cerrado y en proceso de deterioro, el equipo tuvo que emigrar y jugar en Magaluf (Calvià), para después encontrar una solución con la Federación y jugar en el campo de Son Malferit.

El sueño de los balearicos era el retorno al Estadio Balear algún día, pero la situación estuvo encallada durante mucho tiempo por falta de acuerdo entre las tres partes, Club, la asociación propietaria del estadio y el Ayuntamiento de Palma. El presidente Volckmann siempre quiso recuperar el estadio pero no tenía la propiedad del estadio y no podía hacer nada. Tuvo que salir de la Procampo el anterior presidente Damià Estelrich, para que de la mano de Virgili Izquierdo se consiguiera un acuerdo para la cesión de los títulos de propiedad a la Fundación del At.Baleares, y que Volckmann pudiera financiar la reforma, contando además con el acuerdo con el Ayuntamiento de Palma, que como copropietario apoyó también la reforma, sobre todo porque no quería otro caso Sitjar, otro lugar insalubre cerrado y en estado ruinoso en la ciudad.

El Ayuntamiento ha aportado tan solo 500.000 euros una ayuda que ha servido para la iluminación, pero el estadio habrá costado entre dos y tres millones de euros. Cuenta con una grada reformada que ha sido trabajo de orfebrería; la idea con el tiempo es ir completando el estadio. El césped es natural y todo está a punto.

Ahora en lo deportivo empieza otra etapa, un campo grande y de hierba natural a la que tendrá que acostumbrarse el equipo, si bien de la pasada temporada sólo quedan seis jugadores. Pero el sueño se ha cumplido, los balearicos vuelven a casa.