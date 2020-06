Atlàntida Film Fest celebra su 10ª edición

Tras tantas y tantas cancelaciones, ¡sí!, la 10ª edición de Atlàntida Film Fest se va a celebrar, el mayor festival de cine online de Europa organizado por la plataforma Filmin.

Debido a la pandemia del Covid-19, el festival ha visto desplazada su celebración un mes de sus fechas habituales. Así pues, el certamen se celebrará en Palma, y por quinto año consecutivo, del 27 de julio al 2 de agosto. En su vertiente online, la programación se podrá ver en Filmin desde el 27 de julio hasta el 27 de agosto.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Atlàntida Film Fest continúa centrándose en Europa como eje vertebrador de su programación. En las próximas semanas iremos desvelando los títulos que conforman esta nueva edición del certamen y que incluye una amplia selección de obras baleares. Hoy avanzamos algunos títulos y una retrospectiva.

Last and First Men, de Jóhann Johánsson (estreno en España), la película póstuma del compositor islandés y su debut en la dirección cinematográfica. La cinta, cuyo estreno en España se producirá en el marco del festival, tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlín y cuenta con Tilda Swinton en la narración. La cinta es un ensayo que nace a partir de la novela de ciencia ficción homónima del británico Olaf Stapledon escrita en 1930. Johánsson es el autor de bandas sonoras como La Llegada y Prisioneros, de Denis Villeneuve o La teoría del todo, de James Marsh, por la que ganó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora.

Moffie, de Oliver Hermanus (estreno en España), calificada como “una obra maestra” por la prestigiosa publicación Variety, es la nueva película los oscarizados productores de Ida y Kolya. Presentada en la última edición del Festival de Venecia, está basada en las memorias de André Carl van der Merwe, un conocido autor que narra su experiencia como recluta en el servicio militar en Sudáfrica a principios de la década de los 80.

This is not a movie, de Yung Chang (estreno en España), tras su exitoso estreno en el Festival de Toronto, llega a nuestro país este documental que sigue los pasos del legendario periodista británico Robert Fisk, uno de los principales cronistas de los conflictos globales en los últimos 40 años.

Photographer of war, de Boris Bertram (estreno en España), retrato del fotógrafo de guerra Jan Grarup (ganador de múltiples World Photo Awards) cubriendo los combates entre el ejército iraquí y el Estado Islámico en Mosul.

El buzo (estreno en Baleares), dirigida por el austriaco Günter Schweiger, protagonizada por Álex Brendemühl y rodada en Ibiza, El buzo se inspira en su documental La maleta de Marta, sobre malos tratos y violencia de género. Supone en debut en el campo de la ficción del reputado director de documentales.

El sitio de Otto (estreno en Baleares), debut en la dirección del actor Oriol Puig protagonizada por jóvenes talentos como Iñaki Mur, Joana Vilapuig y la ganadora del Goya, Nora Navas. La película narra la historia de Otto, un joven sin expectativas que tras perder a su padre se pregunta qué hacer con su vida.