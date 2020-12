La Asociación de Usuarios del tren vuelve a arremeter contra la gestión de los servicios de transporte público

La Asociación de Usuarios del tren vuelve a arremeter contra la gestión del los servicios de transporte publico. Esta mañana otra frecuencia no ha salido de la estación de Inca y denuncian la falta de información. El tren siguiente ha recogido las personas de las dos frecuencias creando aglomeración en los vagones.

Los usuarios del tren están cansados de la situación que se repite constantemente. Dicen que siguen los problemas en las pantallas de información. Pero lo peor es que hay trenes que no cumplen los horarios en hora punta como ha ocurrido esta mañana. El portavoz de la Asociación de Usuarios del Tren, Guillem Ramis ha denunciado que los trenes van llenos hasta los topes. Recuerda que mientras el gobierno restringe personas en todos los àmbitos, en sus servicios no se respetan ni unas mínimas distancias.

Fotos de esta mañana en la estación Intermodal de un tren que ha cogido pasajeros del viaje anterior que no salió.

Los usuarios critican el nuevo sistema de la tarjeta TIB

Los usuarios del servicio de trasnporte publico han criticado los cambios que la conselleria va a introducir a partir del 1 de enero con la tarjeta monedero. Ramis cree el nuevo sistema tarifario será un caos. Critica que a 15 días de empezar a aplicarse no hay información suficiente. Creen que se debería explicar con mayor antelación cómo recargar el dinero o que se bloqueará los viajes que tengan cargados a las tarjetas, y que no se recuperarán hasta el 28 de febrero.

También critican que el consorcio de transporte no piensa en todos los usuarios ya que hay mucha gente que no usa las redes sociales. Ramis considera que el nuevo sistema no siempre ayudará a los pasajeros e incluso encarecerá el viaje para los que no usan habitualmente este tipo de transporte.