Asociación Animalista: ''No sabemos si ha sido un trámite o desde el Ayuntamiento se han echado para atrás''

Continúa la polémica sobre la rectificación por parte del Ayuntamiento de Palma con los perros policía de la Unidad Canina. Finalmente, han sacado a los tres perros de Son Reus y dos serán transladados a Bellver con, según el consistorio, un agente que se dedicará única y exclusivamente a su cuidado. El otro será adoptado por la propietaria que lo cedió para su entrenamiento hace años.

A la Asociación Animalista de Baleares les parece que las instalaciones de Bellver son mucho mejores que las de Son Reus. Eso sí, mucha de la información facilitada por el Ayuntamiento crea dudas.

Dicen que ellos intentarán ver si pueden hacer alguna gestión porque no comparten la manera de actuar del consistorio en este asunto. No entienden cómo han podido encontrar una adoptante para uno de los perros, pero no para los otros dos.

Desde la Asociación, Luis Miguel Pérez asegura que entre particulares siempre ha habido adopciones y acogidas que no han tenido que pasar por un trámite administrativo en Son Reus. En el caso de estos perros, de propiedad municipal hasta hace unos días, no sabe si existe un reglamento que obligue a estos animales a pasar por la perrera. De ser así, asegura que le parecería un trámite absurdo. ''No sabemos si realmente era un trámite o ante la repercusión de la noticia han decidido dar un paso atrás'', asegura.

Si cuando saltaba la noticia estos perros tenían alrededor de 6 años, ahora desde el Ayuntamiento aseguran que los perros tienen entre 11 y 16 y por su avanzada edad no han podido ser adoptados. Como Asociación, dice Luis Miguel que a ellos no les consta que los perros por edad no puedan ser adoptados, si no todo lo contrario.''Si les queda poco tiempo de vida, no debería haber impedimiendo para que en sus últimos meses de vida, los perros pudieran pasarlos tranquilamente en una casa con el cariño que merecen'', señala.