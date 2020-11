Así se realizan los controles a los pasajeros internacionales en el aeropuerto de Palma

Los viajeros internacionales que llegan a Baleares deberán presentar desde este lunes una PCR negativa en los aeropuertos. Para hoy están previstos en Son Sant Joan cinco vuelos procedentes de Alemania y dos de Suiza. Las multas para los que incumplan oscilan entre los 600 y los 6.000 euros. De momento, la medida se ciñe a los visitantes extranjeros y no a los nacionales.

CINCO INCIDENCIAS EN LAS ÚLTIMAS HORAS

El primer vuelo internacional de este lunes ha llegado a las 16 horas. Han llegado 60 pasajeros, la gran mayoría han cumplido y han presentado las pruebas PCR negativas. Solo ha habido incidencia con cinco personas que, posteriormente han dado negativo en los tests de antígenos. Estos cinco son susceptibles de ser multados. Entre las principales incidencias que se han producido están la realización de la prueba fuera de plazo, ya que se habían pasado las 72 horas. Otra persona, por ejemplo, llevaba una prueba serologica, que no es válida.

El pasaje del segundo vuelo ha salido este lunes sobre las 18 horas, procedente de Düsseldorf, con 74 pasajeros. Los del tercer vuelo, procedente de Zurich, ha llegado también sobre las 18 horas con 59 pasajeros. El último, de Hamburgo, llega a las 23 horas.

LOS POLICÍAS CRITICAN QUE LAS PRUEBAS SE PIDEN DE MANERA ALEATORIA

Los Policías Nacionales critican que no se están cumpliendo a raja tabla los controles en el aeropuerto de Palma. Dicen que se están haciendo de manera aleatoria y a libre albedrío, sin cumplir ninguna lógica. Desde el sindicato Alternativa Sindical creen que se deberían hacer con más rigor.

Siempre hay algún despistado, explica el portavoz del sindicato, Óscar Navarro, aunque la mayoría de los pasajeros internacionales que llegan están cumpliendo y ya salen con la prueba en mano. Navarro cree que se deberían hacer los controles más rigurosamente.

No son los policías los que realizan las pruebas, sino que AENA ha subcontratado esta vigilancia. Los policías, sin embargo, continúan con sus labores e intervienen en muchas y diferentes acciones en el aeropuerto. Precisamente denuncian que se están requiriendo pruebas PCR negativas, pero que a ellos no les han hecho todavía ningún tipo de prueba. Se sienten desprotegidos y tienen miedo incluso de coger los papeles de los viajeros, ya que no tienen ninguna garantía sanitaria.

Además, desde el sindicato consideran que sería más coherente que se pidiera las pruebas a todos los viajeros, no solo a los internacionales, dado que España tiene una gran incidencia de casos.

LA OPOSICIÓN PIDE PRUEBAS PARA TODOS LOS PASAJEROS

Precisamente, la oposición ha pedido al Govern que obligue a todos los viajeros de fuera de Baleares que se hagan una prueba de la covid-19 horas antes de llegar a los puertos y aeropuertos del archipiélago. PP, Cs, El Pi y Vox han recordado que esta medida la vienen pidiendo al ejecutivo autonómico desde que comenzó esta crisis sanitaria internacional, una petición que hasta ahora no ha sido atendida.

Su objetivo es que "Baleares sea un destino seguro", ha afirmado la coordinadora de Cs en Baleares, Patricia Guasp, que ha recordado que los viajeros de fuera de España solo representan el 0,55 % de todos los casos de covid-19 que se diagnostican en Baleares.

LOS MIEMBROS DE LA CUMBRE HISPANO-ITALIANA SE HARÁN LAS PRUEBAS

Quienes deberán contar con una PCR negativa para asistir a la cumbre de Palma son los miembros de la delegación italiana que se celebrara el miércoles en el Palacio de la Almudaina.Se ha elegido Baleares por ser una de las regiones españolas con menor incidencia de la pandemia.

La delegación italiana estará encabezada por el primer ministro, Giuseppe Conte, y la representación del ejecutivo español estará liderada por el presidente Pedro Sánchez. También los integrantes de la delegación española se realizarán pruebas diagnósticas de covid-19 de tipo PCR antes de la cumbre bilateral, una práctica habitual en reuniones internacionales en las que participan el presidente y altos cargos del Gobierno.