Así es el mantenimiento que alarga la vida de tus placas solares y evita sustos

El secretario técnico de ASINEM, Albert Clements, ha destacado la importancia de realizar un mantenimiento preventivo en las instalaciones fotovoltaicas. Como mínimo, se debe pasar una revisión cada tres años, un proceso que debe ser ejecutado por un instalador autorizado para potencias inferiores a 10 kilovatios o por un ingeniero en sistemas de potencia superior.

Claves del mantenimiento preventivo

Este mantenimiento se centra en garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de todo el sistema. Durante la revisión se comprueba el aislamiento de los cables, la toma de tierra y el estado de los paneles solares y las baterías, para "asegurarnos de que las protecciones funcionan correctamente y que el día de mañana no pueda haber ningún susto".

Desde un punto de vista económico, Clements subraya que anticiparse a los problemas es fundamental. Según explica, es “más aconsejable adelantarnos a la avería” para evitar costes mayores en el futuro.

Es más aconsejable adelantarnos a la avería" Albert Clements Secretario técnico de ASINEM

Limpieza y vida útil

Aunque los paneles solares tienen una vida útil de entre 20 y 25 años, su rendimiento puede disminuir si no se cuidan. La limpieza periódica es crucial, ya que la suciedad acumulada por el polvo y la lluvia hace que las placas pierdan eficiencia, pues “convierten menos energía, absorben menos energía del sol”.