Asamblea conjunta por Camp Redó

Todos los partidos políticos, exceptuando MÉSxPalma, estarán presentes en la asamblea convocada por la Plataforma Salvem Camp Redó para esta tarde. Su portavoz, Víctor Manuel Blázquez, explica que les ha costado mucho reunir a todos los partidos políticos -admite que el PSOE le ha confirmado su presencia a primera hora de esta mañana- y, aunque no vayan a ir los candidatos principales, sí lo harán sus respectivos representantes.

Bláquez, viendo las elecciones a la vuelta de la esquina, espera que todo lo que hablen esta tarde no se quede en simple palabrería, que no sean oportunistas y que llegue quien llegue a la alcaldía intervenga y mejore Camp Redó: "Si te presentas para ser alcalde lo haces con la ilusión de ayudar a la gente. Sea quien sea el próximo alcalde, espero que trabajen para ayudar a toda la gente que está en Camp Redó". Blázquez, por lo tanto, no quiere hablar de oportunismo e incide en que hay que "aprovechar que todos los partidos vendrán para poner una condiciones a favor del barrio".

El objetivo de la asamblea, dice Blázquez, es llegar a un consenso entre los partidos políticos y los vecinos para mejorar la calidad vida de la gente que vive en Camp Redó. Aprovechando la voluntad política, Blázquez indica que esta tarde tratarán diversos temas: desde la seguridad y limpieza del barrio, hasta el reemplazo, mantenimiento y mejoría de diversos edificios que actualmente están en ruinas.

Por último, Blázquez también admite que todo lo que hablen con los políticos presentes debe tener un margen de maniobra relativamente pequeño, ya que espera que gane quien gane las elecciones trabaje desde el primer instante en mejorar el barrio de Camp Redó.