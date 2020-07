Arranca la temporada más atípica de Baleares

Comienza el mes de julio y arranca la temporada más corta en Baleares, de hecho se nota en los aeropuertos hoy Son Sant Joan (Palma) duplica el número de movimientos de aviones, si ayer había programados 85 movimientos hoy la cifra llega a los 210. Muchos hoteles abren hoy, se calcula que casi el 60% de la planta hotelera de Mallorca abrirá durante el mes de julio.

En el caso de Palmanova-Magaluf de los 80 establecimientos reabren hoy ocho y en los próximos días lo harán siete más. Además el anuncio de la retirada de la cuarentena a los turistas de Reino Unido ya ha sido positivo y ya han visto como las cancelaciones de su principal mercado se van parando y aumentan las nuevas reservas. Las ventas ya se están equilibrando y los empresarios tienen la esperanza de poder salvar una pequeña parte de la temporada turística. Es los hoteleros de Palmanova y Magaluf, Mauricio Carballeda reconoce que no abren para ganar sino para tener las menos pérdidas posibles.

Este verano no veremos Magaluf como otros años y es que los locales de ocios nocturno de esta zona tiene prohibida su apertura por parte del Govern balear.

Día grande para varios #hoteles de #Palmanova y #Magaluf que hoy celebran su #reapertura tras semanas de intenso trabajo. ��



Melia Calvià Beach

Calablanca

Ca's Saboners

Seramar Comodoro

Bahía Príncipe Coral Playa

Elba Sunset Mallorca

Roc Portonova

Sotavento club Apartments

MENORCA MENOS OPTIMISTA

En Menorca no son tan optimistas, ya que por más que termine viniendo gente, aseguran que la temporada será muy mala. De los más de 300 hoteles que hay en la isla, 130 ya han comunicado su apertura estos días aunque no será hasta finales de mes o en agosto cuando empiece a ser notable la ocupación.

El mercado más importante de esta isla es el inglés y ya se han puesto en marcha para intentar establecer corredores seguros y reactivar, en la medida de lo posible, el sector. La gerente de la Federacion Hotelera de Menorca, Azuzena Jiménez, prefiere no hacer previsiones porque dice que de todas maneras el balance va a ser muy negativo. De hecho no descarta que algunos hoteles que abran tengan que volver a cerrar si las cosas no van bien.

LA FACTURACIÓN DE LOS RESTAURADORES DE MENORCA CAE UN 70%

El sector que esta sufriendo mucho esta falta de turismo en Menorca son los restauradores. No están abiertos ni el 20% de los establecimientos de la isla. Actualmente viven del poco consumo local que existe. Estos negocios están facturando un 70% menos de lo que facturaron en junio del año pasado. El presidente de los restauradores de Menorca, José Bosch, lamenta que solo están abriendo los bares típicos de barrio, los que se dedican a la temporada turística no pueden abrir.