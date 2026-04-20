Arranca la regularización de migrantes en Baleares: horarios, oficinas y cómo pedir cita previa sin colas

20/04/2026 La oficina de Correos de la calle Constitució de Palma, este lunes, día en el que arranca el plazo para presentar de forma presencial las solicitudes para acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes..El plazo para presentar las solicitudes para acogerse a la regularización extraordinaria de personas migrantes de forma presencial ha arrancado este lunes en Palma con tranquilidad y sin grandes colas.SOCIEDAD

La esperada fase presencial del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes ha comenzado este lunes en Baleares con una tónica de calma y orden. A diferencia de las aglomeraciones vividas días atrás para otros certificados, el uso obligatorio de la cita previa está permitiendo que las oficinas de Correos y de la Seguridad Social absorban el flujo de solicitantes sin registrar incidentes ni esperas prolongadas.

Dónde tramitar la solicitud en las Islas

En el archipiélago balear se han habilitado ocho oficinas de Correos para presentar la documentación. Cinco de ellas se encuentran en Palma y el resto están ubicadas en Calvià, Maó y Eivissa. Además, la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la capital balear también está operativa para este trámite.

Los horarios específicos para no interferir con el resto de gestiones ciudadanas son:

Oficinas de Correos: De 08:30 a 17:30 horas.

Seguridad Social: De 16:00 a 19:00 horas.Guía rápida: Cómo solicitar la cita previa

Es fundamental recordar que no se atenderá a nadie que no disponga de cita previa. Para obtenerla, existen tres vías principales:

Portal del Ministerio: A través del sistema Cl@ve se puede elegir oficina, fecha y hora. Si no dispone de Cl@ve, otra persona puede solicitar la cita en su nombre.

Formulario web: Permite solicitar el turno de forma sencilla, aunque en este caso el sistema asigna automáticamente la oficina más cercana.

Teléfono 060: Con atención en castellano, de lunes a viernes en horario de mañana (09:30 a 14:00) y tarde (16:30 a 19:30).

Requisitos y plazos: ¿Quién puede beneficiarse?

El plazo para presentar las solicitudes, tanto de forma telemática como presencial, estará abierto hasta el próximo 30 de junio. Podrán acogerse los extranjeros que hayan solicitado protección internacional o se encuentren en situación irregular siempre que llegaran a España antes del 1 de enero de 2026.

Los requisitos imprescindibles son:

Acreditar una estancia ininterrumpida de al menos cinco meses en el país.

Carecer de antecedentes penales.

Demostrar un contrato laboral, tener cargas familiares o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante el certificado oficial.

Protección especial y beneficios inmediatos

Una de las grandes ventajas de este proceso es que la admisión a trámite de la solicitud permite, de forma automática, residir y trabajar en todo el territorio nacional en cualquier sector. Además, el proceso otorga una protección especial a los menores de edad, a quienes se les concede una autorización de residencia por un periodo de cinco años.

Desde el Ministerio de Inclusión recuerdan la importancia de rellenar correctamente los datos de contacto, ya que las notificaciones sobre el estado del expediente se realizarán preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud.