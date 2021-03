Armengol vuelve a confundir a la sociedad con sus propias normas después de asistir a una comida privada

La presidenta del Govern, Francina Armengol, vuelve a estar en el centro de la polémica. Según publica el Periódico de ibiza y Formentera, el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, organizó el lunes una comida de trabajo entre la cúpula del PSOE y 6 empresarios, coincidiendo con la visita de la presidenta del Govern a la isla. Se celebró en el salón de plenos del ayuntamiento de Vila.

Este rotativo recuerda que no se podría haber hecho este encuentro ni en una terraza de restaurante porque se superaba el maximo de convivientes. Salud y el Ayuntamiento dicen que la comida cumple las medidas, pero el boletin oficial pide evitar reuniones de trabajo presenciales. Además, sería ilegal oganizar una comida en un local y precisamente no se pudo celebrar en un restaurante al superarse el número de no convivientes por mesa.

El BOIB deja claro que ''el desarrollo de la actividad laboral o funcionarial se ha de llevar a cabo preferentemente en régimen de teletrabajo, siempre que este régimen de prestación no sea incompatible con las características del lugar de trabajo. Se recomienda evitar reuniones de trabajo o profesionales hechas de forma presencial''.

Sin embargo, desde Salud aseguran que ''la ingesta de alimentos o bebidas durante la jornada laboral, solo o en compañía, están permitidos porque no se entiende como un encuentro social (como el que se podría producir si se queda para comer o cenar con los compañeros de trabajo fuera del ámbito laboral)''.

Lo vuelve a hacer 5 meses después

En octubre de 2020, la presidenta del Govern de les Illes Baleares acaparaba todas las portadas después de incumplir con el horario de cierre de los bares que el propio Govern había decretado. La ''pillaron'' en el Hat Bar, un local de copas de Palma. Armengol decía que su presencia en el bar fue motivada porque uno de sus colaboradores se desmayó al salir del establecimiento.

En un comunicado, Armengol aseguraba lamentar los hechos sucedidos. Por el momento, la presidenta del Govern no ha dado declaraciones sobre su última polémica.