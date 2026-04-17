Armengol defiende su gestión y presume del informe de la UCO: "Jamás di una orden para contratar a una empresa u otra"

La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, ha grabado un vídeo para defender la "honestidad" y "legalidad" de su gestión durante la pandemia, tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En sus declaraciones, Armengol ha subrayado que el informe confirma lo que ha mantenido durante los últimos dos años: que ni ella ni ningún cargo político de su Ejecutivo dio instrucciones para beneficiar a empresas específicas.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha asegurado que el informe de la UCO sobre el caso mascarillas "confirma plenamente aquello que he repetido durante estos 2 últimos años". Armengol ha defendido que el Govern balear que presidió "actuó siempre desde la honestidad, con compromiso y con valentía para defender el interés general de los ciudadanos de Baleares".

Una compra con criterios técnicos

Armengol ha remarcado que el informe confirma que "ni yo ni ningún cargo político jamás dio una orden para contratar a una empresa o a otra". Según ha explicado, toda la compra de material sanitario se hizo siempre siguiendo "exclusivamente desde los criterios técnicos" del servicio de salud y amparada por la legalidad vigente con las compras de emergencia permitidas por la normativa balear y española.

Si algo he odiado y odio y me repugna profundamente, es la corrupción política" Francina Armengol

La expresidenta balear ha afirmado sentir una profunda repugnancia por la corrupción: "Si algo he odiado y odio y me repugna profundamente, es la corrupción política". Por ello, ha exigido que si alguien "se lucró de forma ilícita" en un momento tan difícil, "que todo el peso de la ley caiga sobre ellos".

00:00 Volumen Cerrar Declaraciones de Armengol tras el informe de la UCO

Defensa de su equipo y gestión

Tras su defensa de la legalidad, Armengol ha pedido que "dejen de mancillar y de mentir sobre mi trabajo, el de los cargos políticos y el de los técnicos de la consejería de salud". Ha recordado sus ocho años de gobierno en Baleares, que, según ella, se basaron en "la transparencia, la honestidad y el compromiso con mi tierra".

Que dejen de mancillar y de mentir sobre mi trabajo" Francina Armengol

Armengol ha mostrado su orgullo por la gestión durante la pandemia, destacando que en Baleares "trabajamos conjuntamente para hacer posible que fuera una de las comunidades autónomas que en aquellos momentos tan complicados tuviera los índices de mortalidad más bajos de toda Europa". Y ha concluido: "Y eso es de lo que siempre estaremos orgullosos".

Armengol ha enfatizado que todas las decisiones de compra de material sanitario fueron tomadas exclusivamente por los técnicos del Servicio de Salud, siguiendo los cauces de la legalidad vigente y bajo la normativa de emergencia tanto autonómica como estatal.

Europa Press La expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece ante la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado

La expresidenta ha expresado su "profundo asco" hacia la corrupción política y ha pedido que se deje de "mancillar y mentir" sobre el trabajo de los profesionales de la Conselleria de Salud. Asimismo, recordó con orgullo que Baleares fue una de las regiones europeas con menores índices de mortalidad durante la crisis sanitaria.

Los hallazgos de la UCO: Koldo como "correa de transmisión"

A pesar de la defensa de Armengol, el informe de la UCO remitido al juez Ismael Moreno describe una realidad de contactos frecuentes entre la entonces presidenta y Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos. Según los investigadores, Koldo actuaba como una "correa de transmisión" para favorecer los intereses de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama.

El informe detalla diversas gestiones realizadas a través de WhatsApp:

Test PCR y Fondos Europeos: Armengol solicitó ayuda a Koldo en junio de 2020 para contactar con Ábalos y solucionar problemas relacionados con los test en aeropuertos. También consta una petición de ayuda en septiembre de 2020 sobre fondos europeos e inversiones en las islas.

Mascarillas infantiles: El 26 de abril de 2020, Armengol consultó a Koldo si sabía de alguien que vendiera mascarillas infantiles. Koldo respondió: "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría". Esta conversación fue hallada posteriormente en el teléfono de Víctor de Aldama.

Presión sobre Sanidad: Ante las dificultades para aprobar controles sanitarios en puertos, Armengol llegó a escribir a Koldo en diciembre de 2020 calificando la situación de "desesperante" y pidiendo su mediación ante el Ministerio de Sanidad.El contrato bajo sospecha

La investigación se centra en la adjudicación de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas FFP2. El informe de la UCO recuerda que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo determinó que dichas mascarillas no cumplían con los requisitos FFP2, y que el contrato se ejecutó sin haberse regularizado formalmente en su momento.

Finalmente, el actual Govern balear procedió a firmar el acuerdo de rescisión y nulidad de dicha adjudicación el 9 de octubre de 2024.

PSOE balear exige disculpas

Por su parte, el PSIB-PSOE ha cerrado filas con su líder a través de un comunicado oficial. En la nota, los socialistas baleares subrayan que el informe de la Guardia Civil confirma que no hubo órdenes políticas para contratar con empresas específicas y que Baleares fue una de las comunidades con menor mortalidad de Europa. El partido exige disculpas a quien ha difamado a Armengol.