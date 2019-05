Aridai es seria duda ante el Granada

Finalmente no tendrá a todos los jugadores disponibles Vicente Moreno y parece que no podrá contar con uno de sus mejores atacantes de la última fase de campeonato, el canario Aridai Cabrera.

El extremo no se ha ejercitado junto a sus compañeros en el estadio de Son Moix en el penúltimo entrenamiento antes de recibir al Granada. Aridai ha estado entre algodones durante toda la semana y la evolución no hace pensar que esté disponible. Su baja la podría cubrir el argentino Leo Suárez que viene siendo uno de los primeros cambios y que precisamente suele entrar por el segundo goleador mallorquinista.

Aridai lleva siete goles, sólo superado por Lago con 11. Desde que ambos alcanzaran con sus goles la cifra de sus dorsales se han quedado estancados curiosamente.

El posible once que presente Moreno es el formado por Reina, Sastre, Valjent, Raíllo, Pervis. Pedraza, Dani, Salva. Leo Suárez, Lago y Budimir.

El ambiente que se espera es el mejor de la temporada, y sin rebaja en el precio de las entradas ni invitaciones, si bien el club sí ha accedido a abrir la Grada de Sol Alta como reclamaban los aficionados, y tras vender las localides de tribuna. Sol alta cuesta 25 euros. Lo que por ahora no ha abierto es la grada de fondo sur que también reclamaba el Moviment Mallorquinista.

En frente un Granada que tiene su segundo match ball para subir a primera división. Si sube en Son Moix sería la segunda vez que asciende a primera en Palma, ya lo hizo en la 67-68 en el Luis Sitjar. Curiosamente el Granada nunca ha subido a primera en su campo.