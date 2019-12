Apostar (desde siempre) por el producto local tiene premio

Hablamos con Marga Amat, directora técnica CR DO Binissalem. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, jueves 5 de diciembre de 2019.

El sábado 7 de diciembre, a las 12:00 horas, tendrá lugar la V Edición del “Reconocimiento Manto Negro d’Argent“.

Este reconocimiento fue creado, por el Consejo Regulador de la DO Binissalem en 2015, con motivo de su 25 aniversario, con el objetivo de reconocer a personas o entidades su dedicación y contribución al mundo de la viticultura, el vino y la cultura del vino o, a personas destacadas del mundo la gastronomía, cultura, deportes, ciencia…, vinculados al territorio.

El galardón es una insignia de plata, en forma de racimo que simboliza la uva Manto negro, variedad principal en la DO Binissalem.

Este acto, que en ediciones anteriores ha tenido lugar en diferentes espacios emblemáticos de Palma, Casal Balaguer, Fundació la Caixa, Fundació Sa Nostra, ahora se traslada a la comarca de la DO Binissalem, para iniciar su recorrido por las bodegas y los 5 municipios de la Denominación de Origen, Santa Maria del Camí, Binissalem, Consell, Santa Eugènia y Sencelles.

La elección de la bodega se ha realizado mediante un sorteo, siendo Vins Nadal, bodega ubicada en Binissalem, la que iniciará esta nueva etapa del “Manto negro d’Argent”.

Los galardonados en esta edición son: Maria Solivellas, xef de “Ca Na Toneta”, pionera en la interpretación de la cocina y de la restauración de una manera responsable, uniendo gastronomía y cultura, apostando siempre por el producto local, de temporada, km, 0 y, Pedro Quetglas, ingeniero agrónomo, por su contribución a la creación y desarrollo de la DO Binissalem y por su dedicación al producto local.

El ayuntamiento de Binissalem ha colaborado en esta edición, con la organización de una visita guiada de patrimonio por el pueblo “Binissalem, amara’t de pedra i vi”, guiada por Maria Coll i Borràs. Difusión de Patrimonio del Ayuntamiento de Binissalem. Actividad que requiere de inscripción previa.

Las marcas de calidad: IGP Sobrasada de Mallorca, DO Oli de Mallorca, DO Oliva de Mallorca, DO Queso Mahón-Menorca, IGP Ensaimada de Mallorca, “Pa d’aquí”-Associació de Forners i Pastissers, han colaborado con sus productos para el aperitivo que se ofrecerá a los asistentes, acompañado de vino de la DO Binissalem.

El acto contará con la actuación de Antonio Gil “Aires del Mediterráneo”. Guitarra clásica de flamenco.

El acto estará abierto al público con aforo limitado.

Las acciones de promoción del CRDO Binissalem, cuentan con las ayudas del Plan de Desarrollo rural (PDR) a través del Fogaiba.