Aparecen las primeras irregularidades en el control de la jornada laboral

Las primeras irregularidades no han tardado en aparecer. Este fin de semana ya han informado a CCOO de irregularidades, sobre todo en hoteles, donde obligan a los trabajadores a firmar horarios falsos y fuera de su jornada labora. En algunas empresas se está optando por desarrollar el control haciendo constar sobre el papel un horario que no coincide con el que se ha asignado a los empleados, pero se obliga a éstos a firmarlo, según CCOO.

Silvia Montejano, secretaria general de servicios de dicho sindicato en las islas, explica que la mayoría de las empresas está optando por firmar en una cuadrícula o en un excel la entrada y salida de sus trabajadores a expensas de poner un sistema más optimo. Por ello, desde CCOO esperan que dicho sistema vaya cambiando paulatinamente para no tergiversar los horarios: "Con este sistema parece fácil manipular, pero es el más cómodo para todos. Desde nuestro sindicatos esperamos que este sistema evolucione para no tener más problemas".

En la pequeña y mediana empresa, por su parte, no suelen tener muchos conflictos con la entrada y salida de los trabajadores. Toni Fuster, presidente de PIMECO, comenta que existe mucha flexibilidad en la pequeña y media empresa y que el sistema de fichar ya estaba implantado en muchos establecimientos: "Sobre todo en las empresas más pequeñas siempre ha habido un control mediante papel y boli".

Fuster, además, explica que el sistema más utilizado también es el del papel y boli por el simple hecho de que, en algunas empresas, solo hay dos o tres empleados. También influye el factor económico. El sistema mencionado no tiene coste alguno, mientras que uno relacionado con huellas dactilares o tarjeta supondría un coste que las pequeñas empresas no podrían asumir: "El contexto de las pequeñas empresas es muy importante para entender si necesitan o no un sistema más complejo del que tienen. El factor económico es clave".