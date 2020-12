APAEMA: "El consumo de producto local aumentó con el confinamiento, pero vuelve a decaer"

Mallorca Auténtica con colaboración de APAEMA y sus socios elaboradores han creado un regalo especial. Se trata de una pequeña caja de regalo o de una gran caja de regalo con una selección de productos elaborados ecológicos hechos en Mallorca: aceite, vino, frutos secos, etc. Además, también se podrá pedir una caja de regalo individual con los productos que elijan los clientes. Estas cajas de regalo que también bien pueden servir como cestas de Navidad van, sobre todo, dirigidas a ciudadanos del norte de Europa, en especial en el mercado alemán. Los pedidos se pueden hacer en este enlace: https://shop.mallorca-autentica.com/geschenkkisten/

Esta iniciativa es una de las medidas paliativas al impacto que ha sufrido esta parte del sector ecológico de Mallorca a causa de la crisis derivada de la Covid-19; ya que el consumo por parte de hostelería y el turismo ha caído en picado.

Durante la pandemia, cuando empezábamos a intuir la magnitud de los efectos económicos que tendría la pandemia, la empresa Mallorca Auténtica creó una tienda online de productos ecológicos. En esta web sólo pueden ofrecer productos las personas socias de APAEMA (la Asociación de productores / as ecológicos de Mallorca). Con esta tienda se quería, en un primer momento, que los visitantes extranjeros que este año no pudieran venir a nuestra isla no dejaran de probar los productos que aquí se elaboran. Ahora, se está trabajando para la consolidación de este espacio como una vía más de comercialización de elaborados en el extranjero.

Más allá del contenido

Las cajas que contienen los productos están hechas con la carpintería de la Fundación Aproscom de Manacor, que forma y emplea a personas con diversidad funcional. Con el fin de ahorrar recursos, se tuvo cuidado a la hora de seleccionar el material, finalmente se ha decidido usar madera residual. Se fabrican manualmente pequeños artículos únicos que ofrecen una protección segura de los alimentos mallorquines durante el transporte y que también son elegantes y originales embalajes de regalo.

La intención es que estas cajas encuentren nuevas disposiciones una vez lleguen a los consumidores finales. Que terminen transformados en un pequeño hotel de insectos, un mueblecito nuevo, un cajón para juguetes de los más pequeños, se hace una llamada a la creatividad.

Con la compra de estas cajas de regalo, ayuda a los productores locales, la artesanía local y las instituciones sociales de Mallorca.