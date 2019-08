Antonio, voluntario de Son Reus: “No saben el daño que le hacen a un perro cuando lo abandonan”

Son Reus sigue siendo fundamental para los cachorros maltratados y abandonados que llegan cada semana al centro. Este verano los abandonos se han reducido y cerca de 1.120 perros y gatos han sido adoptados. Confirman desde la Regiduria de Bienestar Animal que las jaulas este año “han sido suficientes” a pesar de que es durante esta estación cuando más abandonos se producen.

Su estancia en el centro sanitario resulta fundamental para su recuperación. Allí les atienden, les dan un hogar y la tranquilidad que en su vida pasada no tuvieron. En esa labor de acogida y recuperación es fundamental la compañía. Cada día se acercan cerca de una veintena de personas para ayudar voluntariamente y sacar a estos perros a pasear y por un rato, darles el cariño y la atención que necesitan.

EL PAPEL DE LOS VOLUNTARIOS

Hoy hemos conocido el caso de Antonio, voluntario de la Asociación peluditos de Son Reus, que ha contado a COPE que su labor se basa en cuidarles, bañarles y asistirles a fin de restaurar, dice, la confianza perdida. “Nosotros venimos aquí y nos hacemos amigos de ellos. Son animales que han tenido todo en la vida y de repente no tienen nada. Se sienten abandonados en las jaulas. Entonces les sacamos a pasear, los mimamos, los bañamos.. y cuando vemos que uno está más triste de lo normal nos volcamos con él. Intentamos volver a darles la confianza perdida”, explica.

En este sentido afirma que la sensación al verles la cara es única y no puede describirse con palabras. Es por ello que Antonio pide que nos concienciemos en castrar a los animales pero sobre todo en no abandonarles porque no son, dice, ningún juguete. “Lo fundamental es que no cojan un animal solo para provisional, para un juguete. Yo pediría que la gente se conciencie en castrar animales tanto perros como gatos y sobre todo en que no los abandonen. No saben el daño que le hacen a un animal, luego tardan mucho tiempo en recuperarse”, relata.