Antoni Real: ''Baleares tendrá mascarillas''

Tras el anuncio del Gobierno de que el uso de las mascarillas será obligatorio si no se puede asegurar la separación de dos metros entre las personas, los farmacéuticos de las islas aseguran que el suministro está garantizado. Hay stock y los precios están regulados.

La imagen a día de hoy es muy distinta a la de hace un mes, donde los intermediarios inflaron los precios y los ciudadanos acudían desesperados a hacerse con ellas. Desde el sector también recuerdan que hay que hacer un uso correcto de las mascarillas.

Los Farmacéuticos de Baleares recomiendan desde el principio de la pandemia el uso de las mascarillas, por lo que consideran positivo que a partir de ahora sea obligatorio su uso para prevenir el contagio.

El presidente del Colegio Oficial de farmacéuticos de Baleares, Antoni Real, asegura que en estos momentos no hay ningún problema de abastecimiento de mascarillas. Han recibido pedidos, las fábricas funcionan con total normalidad y no prevén ningun problema.

Recuerda que hace un mes era dificil conseguir este producto. Hubo una inflacion impresionante de los precios por parte de los intermediarios, no habia tanto suministro y había más demanda.

Los precios se han regulado y además de las mascarillas quirúrgicas y fpp2, ahora han aparecido las higiénicas, que pueden lavarse y volver a ser utilizadas.

Real insiste en que la población tendrá mascarillas y la renovación no será un problema. Asimismo, recomienda hacer un buen uso de ellas: no manipularlas, tocarlas con las manos bien limpias y que tapen nariz y boca. No cumplir con las medidas higiénicas puede hacer que el efecto sea el contrario.