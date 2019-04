Angelique Kerber: "Venir al Mallorca Open es la mejor preparación para Wimbledon"

La cuarta edición del Mallorca Open tendrá de nuevo a la mejor deportista de Alemania Angelique Kerber como gran reclamo. La hierba de Santa Ponsa acogerá de nuevo este torneo preparatorio del Grand Slam de Wimbledon, único torneo de hierba en España, y que cuenta además con la misma hierba del torneo londinense, supervisada por los propios responsables del All England Club.

Angelique Kerber se ha mostrado encantada con repetir en Mallorca: "2018 fue un gran año, tuve una buena preparación aquí aunque no fuera bien en el torneo. Por ese motivo he decidido volver. La gente es maravillosa y me puedo preparar bien, para mí estar en Mallorca es la mejor preparación para Wimbledon" ha dicho este jueves en la presentación del torneo.

El director del Mallorca Open Toni Nadal se ha mostrado "contento por contar con Angelique Kerber. El año pasado perdió aquí rápido pero le dije que si seguía así ganaría Wimbledon y así fue. Para el torneo es importante tener a la mejor jugadora en hierba. Es la número cinco del mundo y la mejor deportista del año en Alemania". El promotor del torneo Edwin Weindorfer ha dado las gracias a las instituciones por el apoyo: "Sin su apoyo no sería posible el torneo".

El Mallorca Open es una ocurrencia de este promotor alemán responsable del torneo de Stuttgart, que vio en Mallorca una oportunidad para crear un producto nuevo y que pudiera atraer no sólo al público local sino a los residentes y turistas europeos, preferentemente alemanes. Así quiso importar a Mallorca un torneo de tenis femenino preparatorio para el Wimbledon, algo que no existía en España. Weindorfer nombró a Toni Nadal director y en los últimos años el propio Rafa Nadal ha entrenado en las instalaciones del Mallorca Open.

El torneo se abre camino no sin dificultad y ha tenido otras opciones tentadoras para llevarse el torneo a otras ciudades europeas. Por lo pronto el torneo aguanta en Santa Ponsa.