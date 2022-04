El PP de Andratx exige soluciones urgentes ante la fuga masiva de policías

Preocupa en Andratx la desbandada masiva en la Policía Local. El cuerpo policial ahora mismo está formado por 19 agentes que hacen turnos, hace unos años eran 40.

La causa de la marcha de los agentes son las malas condiciones laborales ya que no se compensa a los agentes que prestan servicio nocturno y también están mal pagadas las guardias de noche y fines de semana.

La oposición pide soluciones urgentes para garantizar la seguridad en el municipio

La portavoz del PP de Andratx, Estefanía Gonzalvo, recuerda que llevan más de un año reclamando al equipo de gobierno soluciones ante la desmotivación y las precarias condiciones de la policía. Gonzalvo explica que su grupo ha pedido la creación de un bolsín para reponer efectivos por lo que les han acusado de irreponsables. "Los que actúan de forma irresponsable son los miembros del equipo de gobierno, porque saben de la situación y no buscan soluciones, incluso se acordaron mejoras hace un año y no se han aplicado todavía. No entendemos esta dejadez que se ha convertido en el modus operandi de este tripartito. La falta de gestión está afectando a la ciudadanía", recrinima la portavoz popular.

El Ayuntamiento ha tenido que recurrir a los voluntarios de Protección Civil para no tener que suspender los eventos por falta de seguridad. "Esta temporada va a venir mucha gente al municipio y además se han abierro actividades y no se van a poder hacer eventos por falta de efectivos", lamenta Gonzalvo que insiste "no podemos permitir que se vayan los agentes porque sus condiciones laborales son muy malas".

Los populares exigen al alcalde que deje de mirar a otro lado ante los problemas del municipio, tome cartas en el asuntos y ponga sobre la mesa soluciones relaes.

