Amb les mans, un ciclo de talleres de artesanía mallorquina

Son experiencias sencillas, humildes y respetuosas, de las que colman el alma. Saberes que siempre has querido aprender, para los que no has tenido tiempo hasta ahora.

Los talleres sucederán en distintos lugares: un jardín, un campo de cultivo, una casa-estudio en Ses Salines, una bodega familiar, debajo de una parra o en un estudio de cerámica. Cada artesano ejercerá como anfitrión: nos abrirá las puertas de su espacio entre 4 y 8 horas, con un aforo máximo de 10 personas. Serán talleres humildes, para todos los públicos (nivel iniciación), en formato cápsula y en fin de semana.

Cuando finalice cada taller airearemos manteles y montaremos una gran mesa para charlar y compartir. Cada uno vendrá con su senalla de recapte, fruta, llonguet o lo que guste para comer y beber. Como en el pueblo, como en la nueva vida.

AMB LES MANS AL FANG AMB CA MADO BET DELS SIURELLS

"Me ilusiona poder mostrar la tradición de mi familia y de mi pueblo: cómo trabajamos los siurells con las manos y la pasión que volcamos en cada uno". Coloma Cañellas, Siurells Bet

Siurells Bet es un taller centenario dedicado al diseño y creación de las tradicionales figuras mallorquinas de arcilla. Ubicado en Sa Cabaneta, es la siurelleria más antigua y con más tradición de Mallorca. Durante todos estos años, Siurells Bet ha luchado por dar visibilidad a la cerámica popular mallorquina. Han participado en diferentes ferias tanto a nivel local, como la Fira del Fang de Marratxí, e internacional, como en la Bienal Santonniere de Aubagne en Francia.

Amb les mans al fang tendrá de 3 a 4h de duración, en el que Coloma Cañellas nos abrirá las puertas de su casa-taller. Después de una pequeña introducción sobre los siurells y la cerámica en Marratxí, elaboraremos las famosas figuras en barro. Las blanquearemos y mientras secan, visitaremos el Museu del Fang de Marratxí para realizar una visita guiada. Cuando acabe la visita volveremos al taller y pintaremos el siurell que nos llevaremos a casa.

Duración: Este taller tiene una duración aproximada de 3h a 4h

Este taller tiene una duración aproximada de 3h a 4h Días y hora: sábado 27.06; domingo 28.06; sábado 11.07 y domingo 12.07. Empezamos a las 10:00h

sábado 27.06; domingo 28.06; sábado 11.07 y domingo 12.07. Empezamos a las 10:00h Localización: Sa Cabaneta, Mallorca

Sa Cabaneta, Mallorca Precio: 45€ por persona

45€ por persona Recomendaciones: Trabajaremos el barro, nos ensuciaremos y haremos el taller en el exterior: ¡ven preparad@ para ensuciarte, con tu propio delantal y con un sombrero!

AMB LES MANS AL CAMP AMB TINONS FLORAL DESIGNER

"Vamos a disfrutar del campo Mallorquín y descubriremos que componer arreglos perfectos de una manera sostenible es posible". Joana Maria Cerdà.

Joana Maria Cerdà se especializó como florista en la Escola d’Art Floral de Catalunya y se formó en la Flower School de Sally Hambleton, en la British Flower School de Jay Archer y en Philippa Craddock Flower School en Londres.

Sus composiciones, tras unos resultados de aparente naturalidad, esconden una formación floral muy técnica. Los paseos por el campo mallorquín de Sencelles le sirven de inspiración; le gusta trabajar con la puerta abierta, con vistas al campo y diseñar desde su taller-hogar.

Amb les mans al camp será un taller de 3 a 4h de duración en el que aprenderemos a trabajar ramos y arreglos con materiales del campo y flores de Mallorca. Empezaremos con una presentación del taller seguido de un paseo por el campo para recoger nuestros propios verdes y otros materiales. Investigaremos y observaremos los ingredientes con los que vamos a realizar nuestro propio arreglo: aprenderemos sobre la curva del tallo, el peso de la cabeza, la mezcla de texturas y a organizar y componer las flores en recipiente, sin esponja floral y de manera sostenible. Cada uno se llevará su propio arreglo (con recipiente) a casa.

Duración: Este taller tiene una duración aproximada de 3h a 4h

Este taller tiene una duración aproximada de 3h a 4h Día y hora: sábado 13, domingo 14 (junio). Empezamos a las 09:30h

sábado 13, domingo 14 (junio). Empezamos a las 09:30h Localización: Bodega Ca Sa Padrina, Sencelles, Mallorca.

Bodega Ca Sa Padrina, Sencelles, Mallorca. Precio: 100€ por persona

100€ por persona Recomendaciones: Trabajaremos con flores y con tijeras. Te proporcionaremos un delantal y unas tijeras para el taller, ¡ven con un zapato cerrado!

AMB LES MANS A LA LLATA AMB ANTIC MALLORCA Y L’ESCOLA DE L’ART DE SES MADONES DE SA LLATA

"Nuestra misión es contribuir a mantener la tradición de la llata en Mallorca, apoyando, continuando y difundiendo el arte de Ses Madones. Veréis lo bien que nos sienta la vida slow y cuánto se disfruta con la artesanía del palmito". Araceli Iranzo, Antic Mallorca.

Antic Mallorca renueva y hace contemporánea la artesanía de palmito mallorquina a través de sus diseños de bolsos de palmito, que son elaborados a mano con profunda sabiduría y habilidad por Ses Madones de sa Llata. Antic Mallorca fue la firma impulsora de la Escola de la llata con la que se contribuye a dar continuidad a este maravilloso oficio apoyando, continuando y difundiendo el arte del palmito en Mallorca.

Todos los bolsos de Antic Mallorca están hechos completamente a mano en la isla de Mallorca con palmito de aquí. Con ellos y con la escuela, Antic Mallorca propone una vuelta a la belleza, la autenticidad, la calma y la esencia.

Amb les mans a la llata será un taller de 4h de iniciación a la artesanía del palmito, según la tradición de Ses Madones de sa Llata de Capdepera. Antonella Farris y Araceli Iranzo, discípulas de Ses Madones, te introducirán y acompañarán en el proceso de esta artesanía tradicional mallorquina. Conocerás cómo se trabaja el palmito: desde la recogida a la elaboración de las piezas, cómo trabajan Ses Madones y podrás hacer con tus manos un ventall (abanico) y llevártelo a casa. Al realizar esta pieza entenderás y aprenderás los pasos básicos de esta artesanía en una mañana slow. Tu nuevo ventall puede servir para abanicarte en verano, para avivar el fuego de la chimenea, para usarlo de salvamanteles, para decorar tu casa o simplemente para sentirte orgullosa/o de lo que has hecho con tus manos.

Duración: Este taller tiene una duración aproximada de 4h

Este taller tiene una duración aproximada de 4h Día y hora: sábado 6.06; sábado 13.06; sábado 20.06; sábado 27.06. Empezamos a las 09:30h.

sábado 6.06; sábado 13.06; sábado 20.06; sábado 27.06. Empezamos a las 09:30h. Localización: Ca Ses Montges, Llubí, Mallorca

Ca Ses Montges, Llubí, Mallorca Precio: 75€ por persona

75€ por persona Recomendaciones: ¡ven con unas pequeñas tijeras!

AMB LES MANS AL TORN AMB JAUME ROIG

"Raku significa joya o alegría. Estáis invitados a compartir un buen momento al sur de la isla". Jaume Roig.

Para la técnica raku, las piezas se introducen en un horno pequeño a 900 grados centígrados aproximadamente. Cuando los esmaltes alcanzan su punto de cocimiento se sacan, en estado de incandescencia y se depositan cuidadosamente, con la ayuda de pinzas de hierro, en un recipiente lleno de viruta de madera (también se pueden usar hojas de diario u hojas secas de árbol). El contacto con este medio incendia la viruta, las hojas o el papel y se genera una enorme cantidad de humo que penetra en la pieza y entra a ser parte de ella.

Amb les mans al torn será un taller de 8h de duración, en el que Jaume Roig nos recibirá en su casa-estudio de Ses Salines para que aprendamos a hacer y esmaltar nuestra propia pieza de Raku. Los grupos serán muy reducidos: tan solo 4 personas.