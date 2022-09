Alumnos del IES Bendinat se plantan: "no iremos a clase; el calor en las aulas es inaguantable"

Alumnos de Bachillerato del IES Bendinat de Calvià, en Mallorca, han decidido no ir a clase, hoy miércoles, en muestra de protesta "por el calor inaguantable en las aulas del centro".

Una de las profesoras del instituto ha explicado a COPE Mallorca que "no tenemos ni la instalación eléctrica adaptada para una buena climatización del centro". "Podemos comprar ventiladores pero la potencia no bastaría para tantos" y "no es normal tener que estar en clase en estas condiciones". "Hemos iniciado una recolecta para ventiladores pero no tenemos fondos suficientes para todos los que hagan falta".

Por su parte, algunos de los alumnos que ayer se encontraron indispuestos "con náuseas y muy mareados" nos han explicado que "hasta los profesores nos decían que nos fuésemos" porque "así no se puede estar".

EN IBIZA, EN LAS MISMAS CONDICIONES

También en Ibiza hay colegios en los que han pedido a los padres que lleven ventiladores para los niños. Según han explicado desde la directiva al Periódico de Ibiza y Formentera, en el colegio cuentan con toda la instalación del aire acondicionado. El problema es que a finales del pasado curso el aparato se estropeó y los técnicos consideraron entonces que iba a ser más ventajoso comprar una nueva máquina antes que reparar la actual, aunque el coste de la adquisición es «altísimo». Este mismo jueves, operarios de Conselleria podrían desplazarse al centro para valorar la mejor opción. «Mientras tanto, estamos sin nada y hace mucho calor», lamentaron desde este CEIP.

«Los niños necesitan salir continuamente. Piden poder ir al baño para refrescarse la cara. Intentamos mantenerlo todo abierto, pero es muy difícil porque en algunos momentos no pasa nada de aire. Hemos pedido a las familias si nos dejan algún ventilador mientras esperamos a que se arregle el aparato», explicaron. Cabe recordar que este mismo miércoles las máximas registradas en la isla de Ibiza volvieron a superar los 30 grados.

Desde el centro, y viendo la lentitud de la burocracia, expresaron su temor a que «pase el tiempo y esto no se arregle», llegando de nuevo el buen tiempo y que todo siga igual. «No podemos decir que no están pendientes, también la delegada de Educación sigue el tema. Todo lleva su tiempo y sabemos cómo funciona», concluyeron, asegurando además que también otros centros de Ibiza están en una situación similar.