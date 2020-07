El alquiler turístico, el tipo de estancia que más éxito está teniendo en estos momentos

El alquiler turístico es el tipo de estancia que más éxito está teniendo en estos momentos tan complicados para el turismo. Mientras los hoteles siguen a la espera de que aumenten las reservas para abrir sus establecimientos, el alquiler vacacional está siendo la opción favorita de los visitantes.

Dice la gerente de Habtur, María Gibert, que la ocupación, durante los primeros 15 días de julio, es ya del 60%, que las reservas de última hora están aumentando muchísimo y que ya no se producen, prácticamente, cancelaciones. La gerente prevé que en la segunda quincena del mes de julio la ocupación suba hasta el 70% y que, en agosto, continúe subiendo, si la situación epidemiológica no empeora.

El alquiler turístico, pues, se presenta como una opción segura y muy reclamada por lo turistasdebido a que, la mayoría de ellos, no tienen zonas comunes en las que se puedan crear aglomeraciones. La mayoría de los visitantes conviven, solamente, con sus familias y amigos. Además, destaca Gibert que hay que tener muy en cuenta la contribución que hace este tipo de turismo a la oferta complementaria: hoteles, comercio, transportes, etc.

Las zonas que más éxito están teniendo son Pollença, Alcúdia y el sur de Mallorca.

ACOTUR

Aún así, desde la Asociación de Comerciantes Turísticos, la preocupación es permanente porque siguen con sus puertas cerradas al público. José Tirado, el presidente de ACOTUR, ha explicado que la presidencia del turismo extranjero es mínima.

Tirado ha afirmado que hoy en día todos los comerciantes turísticos dependen de la futura apertura del 50% de las plantas hoteleras. Sin ellas, la mayoría de sus trabajadores permanecerán en ERTE puesto que es económicamente inviable abrir sin apenas beneficio alguno.

En un estado de desesperación y dependencia, la asociación espera con muchas ganas una futura apertura de todos sus comercios turísticos que tantas veces hemos visto a pie de nuestras playas.