Alfonso Robledo: "Esto es una ruina. La facturación ha caído entre un 60 y un 70%".

Los restauradores de La Lonja continúan sin soluciones por parte del Ayuntamiento de Palma. El presidente de los Restauradores de Mallorca, Alfonso Robledo, asegura que la limitación del uso de las terrazas hasta las 23.00 supone muchos problemas para los trabajadores y empresarios de la zona, ya que unas 40 personas han perdido su puesto de trabajo y unos 18 restaurantes tienen mucho riesgo de cierre. Los empresarios de la zona se ven afectados por el decreto que dictó Aurora Jhardi, ex teniente de Alcalde y Función Pública, en el anterior gobierno de Cort.

Alfonso Robledo afirma que la situación es crítica pero que aún no hay ninguna solución por parte del Ayuntamiento de Palma. La facturación de la zona ha caído entre un 60 y un 70 %. “ Es una barbaridad. Ha caído alrededor del 60-70%. Al mediodía la gente está en la playa y no vienen, por la noche cerramos muy pronto. A las 22.00 dejamos de coger clientes”.

Desde Restauradores de Mallorca, insisten en que si no se arregla la situación muchos establecimientos cerrarán. Además, recalcan que ningún restaurante ha recibido ninguna denuncia. La situación es límite, ya que 40 personas han perdido su puesto de trabajo y 18 establecimientos están al borde del cierre. “ Es la ruina total. No molestas a nadie, no es una zona de pubs, no hay ninguna denuncia, no hay base”.

Alfonso Robledo asegura que desconocen la fecha de la reunión con el alcalde de Palma, José Hila, y el portavoz del Consistorio, Alberto Jarabo. Y asevera que llevan más de 8.000 firmas en favor de las terrazas de La Lonja. Por lo que, el apoyo vecinal es muy grande.