Alemania no ha confirmado que una familia se contagiara en sus vacaciones en Mallorca, como afirma el Bild

¿Quienes son?, ¿dónde han estado alojados? y ¿cuándo llegaron y se marcharon de Mallorca? son las preguntas que hoy se están haciendo en la isla tras la publicación en el Bild de que una familia alemana ha dado positivo tras sus vacaciones en Mallorca.

Más allá de la noticia publicada por este rotativo alemán la Conselleria de Salud no ha recibido ninguna notificación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Europeo (CCAES) sobre un posible caso de contagio de esta familia alemana. Según ha explicado desde el gobierno balear el protocolo establece que Alemania debería haber informado a ese organismo europeo para que contactara con España y poner en marcha los protocolos y eso no ha pasado.

BALEARES ACTUARÁ SI LLEGA LA NOTIFICACIÓN OFICIAL

Desde la Conselleria balear explican que si llega la notificación se seguirá el protocolo con el consiguiente estudio de contactos. De momento no se puede actuar porque no se sabe quién es la familia ni dónde ha estado alojada. Según estas fuentes " no se puede llegar a la conclusión de que se han contagiado aquí aunque lo trascendente es saber si han cotagiado a alguien y parar una posible cadena de transmisión que es el principal objetivo de los protocolos de actuación de coronavirus".

Según ha informado el diario alemán, la pareja y sus dos hijas volaron desde Mallorca hasta Nuremberg, y posteriormente se desplazaron en coche hasta su lugar de residencia, en el municipio de Cottbus.

No obstante, en la noticia publicada por Bild se asegura que Mallorca no está considerada como una zona de riesgo de Covid-19.