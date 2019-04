La Reina de Europa vuelve a escena, Alba Torrens (29 años) busca seguir reinando con otra Euroliga, quiere la quinta, que se dice pronto, da igual si es MVP o no, pero quiere ganar, quiere seguir alcanzando la perfección en su deporte, al que tanto quiere.

Cuatro Euroligas con tres equipos distintos, Perfumerías Avenida, Galatasaray y Ekaterimburgo, dos MVP de final de la Euroliga en 2011 y 2014, y MVP del Eurobasket con España en 2017. Una de las mejores jugadoras españolas de la historia, sino la mejor, y desde luego leyenda del deporte balear.

Hoy vuelve a escena en Sopron (Hungría) en la segunda semifinal de la Final Four de la Euroliga. Antes habrán jugado el Dynamo Kursk de Mondelo ante el USK Praga. Alba Torrens es una fija de las Final Four de la Euroliga, como lo es en las más altas cotas de la selección española, por ello renuncia cada año a la atractiva WNBA que se disputa en fechas de verano en EEUU. Hasta ahora la jugadora de Binissalem ha preferido no faltar a las citas con España.

En los cuatro equipos que buscan el título desde hoy hay representación española, y tres de los cuatro técnicos son españoles, Miguel Méndez, Roberto Íñiguez y el seleccionador Mondelo. Entre las jugadoras además de Alba Torrens, Ángela Salvadores, Marta Xargay, Anna Cruz y Leticia Romero. Una presencia que habla bien del buen trabajo del baloncesto español. "Lo hacían los yugoslavos y nos parecía la repera y ahora lo está haciendo el baloncesto español" resalta Lucas Mondelo, seleccionador y técnico del Kursk.

Alba Torrens afirma sobre si es una fiesta del baloncesto español que "se podría decir y así lo dicen los hechos, somos los cuatro mejores equipos y que estemos ahí unas cuantas jugadoras es motivo de satisfacción y ver el trabajo que estamos haciendo". Torrens reconoce que "no cambio para nada nuestra amistad con el resto de jugadoras, pero al cruzar la pista ahí está la profesionalidad y el objetivo de ganar el partido, ahí sí que muy amiguitas no somos" dice entre sonrisas en un vídeo recogido por la Federación Española de baloncesto.

Hoy Alba busca su quinta corona europea, casi nada, y en Baleares se preguntan cómo ha aparecido una figura así en baloncesto, como los Rudy y Llull o Nadal en tenis.