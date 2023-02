AFEDECO: "Hay que cuidar al comercio porque es el que más empleo estable genera en Baleares"

Y quedan menos de 100 días para las elecciones y no solo los partidos hacen propuestas, también hay colectivos que aprovechan para poner sobre la mesa la necesidad de tomar medidas. Es el caso de la patronal del comercio Afedeco. Su presidente, Antoni Gayà, asegura que lo único que pretenden es que el comercio pueda subsistir y evitar ciudades desiertas.

Para ello van a reunirse con todos los partidos y exponerles sus propuestas. Y es que Antoni Gayà recuerda que su supervivencia está en juego. Con el COVID, recuerda, tuvieron que recurrir a pólizas de crédito y préstamos que pensaban que este pasado verano podrían cubrir en parte. Sin embargo, aunque a nivel de ventas ha ido bien el aumento de los costes les han impedido avanzar su amortización. Hay que cuidar al sector, dice Gayà, porque "es el que más trabajo estable genera en Baleares porque no tenemos temporalidad. Es importante que nuestras sugerencias sean atendidas para seguir teniendo este tejido empresarial abierto y podamos seguir aportando al PIB de Baleares".

Propuestas

A nivel insular y regional se han presentado 12 propuestas entre las que figuran la igualdad de oportunidades para el comercio físico y las plataformas online o el impulso del observatorio de comercio. También piden la creación de un cuerpo de inspectores sanitarios para ferias y mercados y que se pongan medidas para evitar la escalada de nuevos costes soportados por el comercio de las Islas Baleares.





En el caso de Palma lanzan 13 propuestas para acabar con el abandono de la Plaza Mayor, la mejora de la estética de los mercadillos navideños o la limpieza. Reclaman dignificar la figura de los maestros artesanos, mejorar la limpieza, actuar ante el incivismo de los patinetes eléctricos, los grafitis o incrementar la seguridad, el PMUS y el PGOU o el trambadía, entre otras cuestiones. Pero sin duda hay un aspecto sobre el que es urgente trabajar y es el de la movilidad y la falta de aparcamiento. Lamenta Gayà, que en la última legislatura se han destruido 2.000 plazas de parking en la ciudad. "Ya había un déficit de aparcamiento que se ha visto agravado, no puede ser que y lo no se haya creado una sola plaza de páking y se hayan cargado 2.000, 1.000 en el Paseo Marítimo y otras tantas por toda la ciudad", lamenta Gayà.

Los comerciantes convocan almuerzos coloquios con los candidatos

El Comité Ejecutivo de AFEDECO quiere escuchar las propuestas en las que están trabajando los partidos políticos y que van a incluir en sus programas de gobierno en el caso de que gobiernen las instituciones. Por ello, se han convocado estos almuerzos-coloquio con los candidatos de los partidos que actualmente tienen representación parlamentaria. Un encuentro dirigido también a los candidatos al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma.

Siguiendo un orden de representación de menor a mayor, la convocatoria se inicia con VOX y les siguen el PI, Ciudadanos, MÉS, Podemos, PP y PSOE. En menos de 24 horas ya nos han confirmado fecha VOX, el PI y el Partido Popular. De esta manera, la primera de las citas será el próximo día 14 de marzo, con los candidatos al Parlament, Consell y Ayuntamiento de Palma de VOX y le seguirán los candidatos del PI el 23 de marzo. El Partido Popular ha confirmado su asistencia el día 26 de abril. En los próximos días tendremos todo el calendario confirmado. A Ciudadanos se les ha asignado la semana del 28 al 31 de marzo mientras que a MÉS les hemos propuesto la semana del 11 al 14 de abril y a Podemos la del 18 al 21. Por último, la semana propuesta al PSOE es la del 2 al 5 de mayo, ya que son los que mayor representatividad tienen.

“Como no puede ser de otra manera, y dada la importancia que tiene el comercio en la economía de nuestra comunidad, agradecemos la buena predisposición de todos los partidos que han recibido nuestras propuestas y confiamos en que muchas de ellas se vean reflejadas en sus programas electorales”, ha enfatizado Gayà.









