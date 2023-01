El acusado de asfixiar a su tío de 78 años en Inca reconoce que lo mató

El acusado de matar a su tío de 78 años en Inca en febrero de 2021 ha reconocido este lunes, en la Audiencia Provincial, que lo asfixió hasta matarlo durante una discusión: "Perdí los papeles y pasó lo que pasó", ha declarado.

Un Tribunal del Jurado juzga desde el lunes al hombre, que se enfrenta a una condena de 12 años de cárcel por homicidio. Cabe señalar que un día después del crimen, el hombre lo confesó llamando a la Policía Local y desde entonces ha reconocido ser el autor de la muerte de su tío.

Por este hecho, la Fiscalía aprecia una atenuante de confesión. Además de la pena de prisión, solicita una medida de libertad vigilada por ocho años así como indemnizaciones de 80.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima y de 40.000 euros para su hermano.

El crimen tuvo lugar el 23 de febrero de 2021, entre las 10.00 y las 11.00 horas. La víctima era hermano del padrastro del acusado y ambos convivían en un domicilio de Inca desde hacía aproximadamente unos tres meses. "Me trasladé con él a Inca porque era mayor, para que no estuviera solo, me lo pidió mi padrastro", ha explicado el acusado.

El hombre ha admitido en el juicio que se inició una discusión "por temas familiares" entre ambos en la vivienda. En un momento dado agarró al anciano fuertemente por la nuca con una mano mientras que con la otra le tapó la boca y la nariz haciendo presión, al tiempo que le decía "cállate, cállate". "Cuando me di cuenta tenía las dos manos puestas", ha dicho.

Así lo arrastró por la habitación y lo colocó sobre la cama, donde mantuvo la presión mientras la víctima trataba de defenderse arañándole la cara, hasta que finalmente, le provocó la muerte por asfixia.

Con todo, el acusado ha dicho que no recuerda que el anciano tratara de defenderse, pero que lo supone por los arañazos que dejó en su rostro, de los que se percató al verse en un espejo durante la reconstrucción del crimen. En cualquier caso, ha admitido que "por lógica tuvieron que ser minutos y minutos" el tiempo que estuvo presionando y dejando a la víctima sin aire.

TRAS EL CRIMEN FUE A SACAR DINERO Y HACER LA COMPRA

Una vez ya sin vida, el acusado ha dicho que recuperó la lucidez y se sentó en una mesa donde estuvo "en shock" y "fumando" durante largo rato.

Tras el crimen el hombre fue a sacar dinero a una sucursal e hizo la compra, dejando el cadáver en la casa. La cámara del cajero le captó a las 11.50 horas cuando fue a retirar 600 euros con la cartilla de su tío. Según el acusado, la víctima le había pedido que sacara ese dinero, antes de la discusión.

Al día siguiente a primera hora, antes de que se abriera ninguna investigación, el homicida llamó a la Policía Local de Inca confesando el crimen: "Mire... eh... Le llamo, es que tuve una discusión con mi tío, perdí los papeles y lo he matado", dijo en la llamada a la Policía. Tras esto esperó en la vivienda a que llegaran los agentes, y la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación.

Durante la mañana de ese mismo día, el acusado colaboró en la reconstrucción de los hechos con el equipo de criminalística. El acusado se encuentra en prisión provisional desde entonces.

"MI HERMANO ERA UN HOMBRE EXTREMADAMENTE DÉBIL"

En la primera sesión del juicio también han declarado los familiares del acusado y víctima, empezando por el padrastro del procesado, hermano del fallecido.

El padrastro del procesado ha señalado que la víctima había dado "cobijo" a su hijastro porque tenía problemas económicos. Fue él quien propuso que su hermano e hijastro se fueran a vivir juntos para que el acusado le "cuidara".

Este familiar ha explicado que su hermano "era un hombre extremadamente débil" porque tomaba medicación desde hacía años por un accidente de moto cuando era joven y llevaba "una dieta súper estricta" por motivos religiosos: "Mi hermano era como un niño, no tenía defensa alguna".

El juicio continuará este martes.