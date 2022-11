La acusada de asaltar iglesias y acosar a sacerdotes se acoge a su derecho a no declarar en el juicio

La mujer acusada de asaltar iglesias y acosar y agredir a sacerdotes en Palma se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar, en el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide para la procesada, por casi una veintena de delitos, penas que suman seis años de cárcel, 17 años y medio de internamiento médico y cerca de 900 euros de multa. Los incidentes comenzaron a finales de 2018.

Tras comunicar la acusada su intención de no declarar, han comenzado las testificales con un trabajador del Obispado. Ha explicado que la mujer se presentó en las oficinas "fuera de sí", exigiendo hablar con el vicario, insultando y asegurando ser "mensajera de Jesucristo". Según los testigos, la mujer se negaba a marcharse y tuvo que ser desalojada por la Policía y sin embargo regresó un rato más tarde, subió al primer piso y se puso a aporrear una puerta mientras le gritaba: "Eres el demonio, arderás en el infierno, yo te condeno, ya no eres sacerdote".

Además, en este incidente amenazó a una portera diciéndole: "Te tengo que ver comer mierda en la puerta del Obispado, morirás aquí en el Obispado". A los agentes de Policía Local que fueron comisionados les dijo que la había enviado el Vaticano. En otra ocasión fue a las oficinas del Obispado y tiró "brebajes".

AGRESIÓN AL PÁRROCO DE SANT SEBASTIÀ

Por su parte, el vicario general de la diócesis, Antoni Vera, como párroco de la iglesia de Sant Sebastià en Palma ha contado que la mujer ha mantenido un acoso constante a la parroquia, y que a él le insultaba diciéndole: "Te voy a condenar, no eres sacerdote, eres el anticristo". El clérigo ha indicado que la mujer le ha llegado a pegar con la cadena de su perro mientras caminaba por la calle. "Me dijo 'no diga nada porque voy a chillar y decir que usted me ha pegado", ha explicado el sacerdote. En una ocasión entró hasta la vivienda parroquial y le tiró sobre la cabeza el contenido de una botella de agua.

El comportamiento de la mujer asustaba a la feligresía porque interrumpía el culto con "palabras y gestos obscenos" y "se subía al altar rezando en latín", "todo un espectáculo". Tuvieron que contratar personal de seguridad porque estos episodios se repetían "a diario".

MORDIÓ AL RECTOR DEL SOCORRO

Por otro lado, personal de la Iglesia del Socorro ha detallado al Tribunal oros incidentes, como que en dos ocasiones la mujer robó llaves del templo, "se subía al altar y cambiaba las cosas de sitio, movía el misal", y echó pintura y pegamento sobre carteles de la parroquia. "A mí me mordió en el brazo", ha señalado el rector, que con todo ha puntualizado que la acusada nunca atentó "contra objetos sagrados". Los religiosos también han contado un episodio durante la Adoración al Niño en la misa de Año Nuevo, cuando se negó a la mujer participar en la adoración. Comenzó a "despotricar" y después se coló en la sacristía.

Otro sacerdote ha indicado que una vez le negó la comunión: "Me llamó hijo de Satanás". La mujer también le cortó el paso con su perro otro día cuando salía de la Catedral, obligándole a salir por otra puerta; y en otra ocasión le dio un manotazo en la cara que le tiró las gafas al suelo.

El rector ha expresado de que temían de que la mujer atacara a personas mayores que acudían a misa o a los alumnos del colegio próximo. Un sacristán ha dicho que tenía "miedo" porque la mujer le amenazó con hacer daño a su familia. "Parecía como si disfrutara de hacer que la gente sufra", ha dicho.

EPISODIOS EN PRISIÓN

La defensa ha presentado un informe psicológico sobre el estado mental de la acusada. La psicóloga que lo realizó ha señalado que su situación no se adapta "a la dinámica del centro penitenciario". En concreto, en prisión la mujer ha amenazado varias veces al resto de reclusas y al personal con frases como "que Dios las va a poner en su lugar y que ella ha venido para impartir la voluntad de Dios".

En la cárcel "deteriora el material del centro, desobedece a los funcionarios y ha llegado a arrojar un cubo de agua fría a una usuaria". La mujer también "decía que el Obispado le había robado toda su obra creativa" y se ha negado "en rotundo" a participar en cualquier actividad. "No hace absolutamente nada salvo sentarse sola a leer la Biblia", ha explicado la facultativa.

UNA VEINTENA DE DELITOS

Según el escrito del fiscal, los incidentes vienen sucediendo desde 2018, cuando la acusada, "llevada en todos los casos por un evidente ánimo de menosprecio hacia particulares que prestan sus servicios religiosos o acuden a actos religiosos", ha cometido diferentes agresiones y desprecios contra estos, la mayoría en el interior de las sedes religiosas y llegando incluso a alterar las ceremonias o cultos que se estaban llevando a cabo.

En detalle, el fiscal enumera hasta 19 incidentes protagonizados por la encausada, en los que profirió insultos y amenazas de muerte, rompió cristales de los lugares de culto, causó desperfectos en carteles o interrumpió ceremonias y eventos religiosos, entre otras incidencias. También se orinó en el felpudo de una iglesia de Palma. El juicio continuará este martes con más testigos.