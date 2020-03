La actuación de la policía de Mallorca, para amenizar el confinamiento, de la que habla hasta la hija de Trump

La Policía Local de Algaida ya es famosa en casi todo el mundo... la hija del presidente de Estados Unidos ha agradecido y aplaudido, a través de Twitter, el vídeo en que los agentes intentan entretener a los niños que están siguiendo a rajatabla el confinamiento.

Los cuerpos de seguridad cumplen sus funciones durante el Estado de Alarma, pero también sacan su lado más humano durante su horario laboral e intentan amenizar el confinamiento. Es el caso de la Policía Local de Algaida, cuyos agentes entretienen a los más pequeños del pueblo para que así su encierro se haga más llevadero.

Los agentes sacaron este fin de semana la guitarra y cantaron "En Joan petit quan balla" y hasta la hija de el presidente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, habla de ello.

El cantante es Pedro Adrover, policía del Algaida y cantante del grupo Ses Bubotes.

"Un vídeo increíble nos llega desde Mallorca. ¡Gracias a todos los hombres y mujeres que son excepcionales durante su ejercicio de aplicación de la ley en todo el mundo!, señala la hija del presidente estadounidense.

An incredible video coming to us from Mallorca, Spain. Thank you to the outstanding men and women in law enforcement all around the world! #TogetherApart pic.twitter.com/jnXzIAZ3Mo