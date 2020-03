Absuelto el juez Florit por la incautación de los teléfonos de dos periodistas

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha dictado una sentencia en la que absuelve al magistrado Miguel Florit de los delitos de prevaricación contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio de otros derechos cívicos y de interceptación ilegal de telecomunicaciones, que le atribuían las acusaciones particulares y popular por la incautación de dos teléfonos de dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press.

La sentencia considera probado que el magistrado dictó cuatro resoluciones injustas en las que se acordó la incorporación al proceso de los datos de tráfico y la incautación de los teléfonos de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, sin ponderar debidamente el derecho de dichos periodistas a mantener la confidencialidad de sus fuentes, derecho que constituye, afirma el Tribunal, la base de la libre información y, por tanto, del pluralismo político que es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

No obstante, la Sala Civil y Penal entiende que la conducta del Juez no fue intencionada, sino imprudente ya que actuó confiado en los informes favorables del fiscal y que, en seguida que se percató del alcance de su resolución, intentó una rectificación ordenando el depósito en el juzgado de los teléfonos móviles cuyo volcado no ha llegado a producirse.

Según la resolución, para que la prevaricación imprudente sea delictiva, el Código Penal exige que las resoluciones en cuestión no solo sean “injustas”, sino “manifiestamente injustas”, es decir, que la contradicción con el ordenamiento jurídico sea clara y patente, y consideran que no es así en este caso. El Tribunal señala que, a pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de la Constitución, falta en España una ley reguladora del secreto profesional de los periodistas, lo que obliga al juez a una ponderación con otros principios concurrentes -en este supuesto, el interés del Estado en perseguir la revelación de secretos-, abriéndose así un margen de incertidumbre.

La decisión no es firme, ante la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS PEDÍAN 42 AÑOS DE INHABILITACIÓN

El juicio se celebró el pasado 27 de febrero y cabe recordar que la defensa de los medios afectados pedía una pena que suma 42 años de inhabilitación por vulneración del secreto profesional, interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de una redactora de Europa Press, Blanca Pou, y un redactor de 'Diario de Mallorca', Francisco Mestre, para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach'.