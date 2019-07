Este miécoles 3 de Julio ha traído una excelente noticia para el baloncesto y el deporte, el jugador mallorquín Álex Abrines regresa al baloncesto, así lo anuncia en un vídeo que ha hecho público a las 12h "Querido balón" es el hastag que ha empleado en twitter, y le dice al balón gracias por esperarle. Se conocen desde hace mucho pero este año algo no iba bien, se había convertido en una obligación y había llegado a odiarlo dice en el vídeo.

El jugador formado en La Salle Palma había abandonado la NBA al decidir de mutuo acuerdo con Oklahoma City Thunder rescindir su contrato al no verse en condiciones de competir. Nada se dijo, nada se supo, no hubo versión oficial sobre los problemas de Abrines, ni él tampoco hizo comunicado alguno ni declaraciones para explicar su situación. Se pidió respeto y privacidad, y así ha sido durante todos estos meses. Algo no iba bien y nadie ha querido contar nada que no saliera de boca del propio protagonista.

Tampoco de la organización de los Thunder salió una sola versión sobre un asunto personal, sus compañeros empezando por las dos estrellas del equipo Russell Westbrook y Paul George le mostraron su apoyo y hablaron de un gran jugador y de una gran persona a la que apoyaban incondicionalmente.

Todo hacía pensar que era un problema personal grave. Y hoy Álex Abrines arroja algo de luz sobre una situación confusa.En las últimas horas se han intensificado los rumores de que Abrines podía estar de vuelta y que va a fichar por el Barcelona, el equipo del que salió rumbo a la NBA.

Éste es el mensaje de Álex Abrines en el vídeo:

"Querido amigo, la que me has liado. Tanto tiempo juntos y ahora me haces esto. Nos conocemos desde que no sabía ni caminar. Años y años de una amistad inquebrantable hasta que hace unos meses todo se rompió en mil pedazos, porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte.Vernos era poco menos que una obligación, a la más mínima oportunidad te esquivaba, sólo quería huir de ti y de todo lo que te rodea. Pasé mucho tiempo diciéndome a mí mismo que todo esto no podía ser verdad, que no tenía sentido, que debía volver a ser el que era, por eso pedí ayuda a los míos, y recurrí a los mejores profesionales para recuperar la felicidad que sentía cada vez que estábamos juntos. Decidí decir basta, quería luchar por nuestra amistad y recuperar juntos la sonrisa. No ha sido fácil, muchas veces he pensado en tirar la toalla, me decía a mí mismo que encontraría otras maneras de inspirarme para sacar lo mejor de mí. Pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú, así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla, y lo he conseguido. He recuperado la sonrisa, las ganas de verte, y de volver a pasar una y mil horas juntos. Querido balón, he vuelto. Soy yo, Álex. Gracias por estar ahí siempre esperando".

Impactante mensaje del escolta mallorquín, que ha provocado ya centenares de reacciones de apoyo.