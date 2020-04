El 2020 el año sin "davallament" del Cristo de la Sangre

La mañana del Miércoles Santo es una mañana de emoción en Mallorca. Cada año miles de personas acuden a la Iglesia de la Anunciación de Palma para asistir al "davallament" del Cristo de la Sangre, la imagen más venerada de la isla.

En condiciones normales tras la homilía, los 'prohoms' bajarían la talla de Jesús para mostrarla a todos los fieles y la colocarían en la nave central, para ser adorada hasta el Jueves Santo, día de su salida en procesión. Pero este año no estamos en condiciones normales. El Cristo no se bajará, no será visitado ni venerado y no saldrá en procesión ni lo veremos entrar en la Seu. Según cuenta Tomeu Bestard, cronista de Palma, no recuerda que la imagen haya dejado de salir nunca, incluso ni en la Guerra Civil.

Este año la celebración del Jueves Santo se limitará a la eucarístia presidida por el Obispo de Mallorca y que será se retransmitirá desde las 19.00 horas a través de IB3 Televisión.

El confinamiento ha hecho que la Semana Santa sea distinta "sin la vistosidad de otros años" como ha dicho el obispo Monseñor Sebastià Taltavull pero también recordaba que "hay todo lo que necesitamos para vivirla como cristianos. Iluminados por la palabra de Dios leída, meditada y reconfortada por los sacramentos de la Iglesia aunque sean recibidos espiritualmente ". El obispo de Mallorca recuerda "llegará el momento de volver a la normalidad y de tomar conciencia de lo que tenemos y que tal vez no habíamos valorado bastante".

HISTORIA DEL SANTO CRISTO DE LA SANGRE

Existe documentación que confirma que la procesión del Jueves Santo ya se celebraba en 1554 y ya acompañaba al Santo Cristo de la Sangre su propia cofradía. Mediante un Real Decreto entregado por el Rey Alfonso V el 29 de mayo de 1456 así como , la autorización del Papa Calixto III , del 3 de junio de 1458, se constituye el Hospital General , lugar donde se venerará la imagen de la Sangre, base y motivo de la Semana Santa palmesana.

La imagen de la Sangre, preside desde 1564 la procesión del Jueves Santo, procesión que fue inicialmente promovida por la Cofradía de la Sangre , destinada a recoger limosnas en beneficio del Hospital General. Antiguamente la procesión visitaba algunas iglesias y conventos de la ciudad y fue además un medio de conseguir limosnas para el Hospital, cuya atención era gratuita.

El mes de diciembre de 2002, un perturbado mental, se acercó a la imagen del Santo Cristo, zarandeó la cruz con tal fuerza que la derribó. La imagen cayó al suelo y quedó destrozada. El hecho conmocionó a la gente, especialmente a los devotos y a la ciudad entera por el gran valor simbólico que tiene. Por disposición del Obispo, Teodoro Úbeda, recogidos los trozos, se procedió a la reconstrucción y restauración en los talleres diocesanos. Del costo se hizo cargo el Consell Insular de Mallorca, como de un bien común. Con ocasión de esta restauración, los expertos procedieron a realizar estudios radiológicos y analíticos de los materiales de la escultura, su policromado, tela encolada, que envolvía la estructura, etc. La operación fue muy laboriosa, pero al cabo de cerca de un año quedó perfecta y expuesta a la veneración popular, que sigue con el mismo fervor de años y siglos pasados.