Turiel: "¿Quién puede consumir y cuánto puede consumir? Es la única solución que queda ya de manera realista"

Antonio Turiel es Doctor en Física Teórica, Investigador Científico del CSIC, autor del blog divulgativo 'The Oil Crash', del libro 'Petrocalipsis' y coautor de 'El otoño de la civilización'

¿Qué consecuencias, derivadas, tiene el corte de suministro del gas ruso?

Por un lado, Ucrania ha dicho que ya no va a operar un ramal de los gasoductos que pasan por Ucrania debido a que la estación de bombeo está controlada por las tropas rusas, también para presionar a Europa. En principio tendría que poder ser redirigido por los otros ramales, y Rusia dice que no. Aquí esencialmente lo que cae es un tercio del gas que va a través de Ucrania, que representa aproximadamente un 8/9% de todo el gas que Europa importa desde Rusia. Y esto pasó el jueves a las siete de la mañana. Por la tarde, hacia las ocho, Rusia anunció que deja de bombear gas a través de Polonia en represalia porque Finlandia ha pedido su ingreso a la OTAN. Aquí estamos hablando de una cantidad de gas que es difícil de evaluar exactamente, porque va cambiando según la época del año. Pero en principio podría ser el equivalente de aproximadamente un 20% del gas que Europa estaba importando desde Rusia. Con estos dos cortes que se han producido, tendríamos que la cantidad de gas que llega ahora mismo a la Unión Europea estaría entre un 20 y un 30% menos de lo que antes importaba desde Rusia. El gas importado desde Rusia representa un 40% del consumo total, de repente la Unión Europea se ha quedado sin un 10/12% de todo el gas que consume. Es una caída muy grande, muy repentina, vamos a ver cómo se distribuye. Alemania ha conseguido reducir rápidamente su dependencia en los últimos meses de Rusia, pero sigue dependiendo mucho, ha reducido a la mitad, de un 60% ahora dependen de un 35%. Y el momento no puede ser peor, porque empiezan a subir las temperaturas y hay más demanda de electricidad, sobre todo para aires acondicionados. Y, en ese caso, siempre se necesita algo más de gas. Y de repente te falta este 10% de todo el gas que consumes, además no se va a distribuir de manera homogénea por toda la UE. Crea unos problemas nuevos a nivel de la calidad de la red, además de que el precio se va a disparar. De hecho, ya se está disparando desde estos anuncios. La situación se está poniendo muy mal y se está poniendo tan mal, hasta el punto de que en Alemania el Parlamento acaba de aprobar una ley que permite nacionalizar, expropiar compañías energéticas, intervenirlas en caso de necesidad, es decir, están preparándose para la siguiente fase de lo que viene. Realmente parece que pintan bastos en Europa.

¿Capacidad de acción, reacción de la Unión Europea ante esta reducción del gas?

En estos meses no hemos sido capaces de modificar de una manera muy grande nuestro consumo. Se ha hecho lo que se ha podido. Alemania ha hecho un cambio bastante grande, pero en el contexto de toda Europa, no se han podido hacer estos cambios tan importantes. No olvidemos que ya anteriormente Rusia había cortado el suministro de gas a Polonia, Bulgaria. Capacidad de reacción ninguna. No se puede hacer más de lo que se está haciendo y la única alternativa que queda ya, y es lo que sale con más insistencia, es el racionamiento, es decir, no nos llega para todos, pues habrá que empezar a simplemente consumir menos. ¿Quién puede consumir y cuánto puede consumir? Es la única solución que queda ya de manera realista.

Se puede decrecer, pero prefieren racionar.

El racionamiento es una forma de decrecer, existen muchas formas de decrecer en el fondo. El razonamiento se impone bajo la idea de que esto no va a ser duradero, de que vamos a encontrar una solución, una alternativa. Y también depende de cómo decides hasta las asignaciones, a quién le das, cuánto, hay muchas maneras de racionar. Pensar que es algo estructural, que va a ir a más y que tenemos que empezar a adaptarnos, no está sobre la mesa, todos son parches. Y un poco aguanta, respira, estira el chicle un poco más a ver hasta dónde podemos llegar, lo cual, dada la situación, es muy peligroso, pero este es solamente uno de los múltiples frentes que tenemos abiertos ahora mismo.