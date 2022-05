Turiel: "Ola de calor, Nigeria sin vuelos domésticos, Indonesia no exporta aceite de palma y como si nada"

Antonio Turiel es Doctor en Física Teórica, Investigador Científico del CSIC, autor del blog divulgativo 'The Oil Crash', del libro 'Petrocalipsis' y coautor de 'El otoño de la civilización'.

¿Qué sucede con el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia con el petróleo y el gas?

Hay una situación muy diferenciada entre lo que pasa con el petróleo y lo que pasa con el gas. Respecto al petróleo, ahora Alemania se está poniendo muy fuerte en que sí que hay que tomar medidas de no importan más petróleo de Rusia, ellos ya empiezan a ver posible no importar nada a finales de año. La verdad es que unos pocos países han introducido al contexto de Alemania sus importaciones un 35% a un 12%. Esto lo han hecho comprando petróleo a proveedores bastante remotos, en la otra parte del mundo y en países de Oriente Próximo. El petróleo es más fungible, es fácil de transportar y normalmente cuando se producen sanciones, tienes cierta capacidad de maniobra para cogerlo de otros y aquellos que proveían a estos otros, pues básicamente vienen a buscarlos a Rusia. De hecho, Rusia está abriendo bastante mercado en India y en China. En India está vendiendo petróleo a 70 dólares el barril, un descuento muy importante teniendo en cuenta que aquí el barril va a 110 dólares. Es un precio que para Rusia aún es competitivo y para la India evidentemente es muy interesante. Se está desplazando este centro de gravedad. Hay países como Hungría y Bulgaria que dependen fortísimamente del petróleo ruso, que ellos importan un 99% del petróleo de allí, que además tienen buenas infraestructuras, que lo hace más barato y tienen buenos oleoductos. A ellos se les ha dado una moratoria hasta finales del 2023, pero a pesar de esto no lo siguen viendo claro, porque, además, es verdad que el petróleo es fungible y que tú puedes cambiar un poco de proveedores, pero esto tiene un margen. Entonces, si Alemania y otros países fuertes ya están copando las exportaciones de otros productores a otros países más pequeños, tampoco les va a quedar mucho más mercado donde meterse y aquí hay como siempre bastante hipocresía. Y para hipocresía, la situación del gas. El caso del gas es muy diferente, es de difícil transporte, aunque Estados Unidos incremente la cantidad de gas que va a exportar vía buque, no es comparable con la cantidad que exporta Rusia y en ese sentido, por ejemplo, Alemania pide flexibilidad. Entre las medidas de flexibilidad que pide, ahora sí, están dispuestos a hacer un Mercado Común europeo de tal manera que todos los países compartan gas entre ellos, todos los países de la Unión Europea. Lo cual es bastante curioso porque esto, por ejemplo, España lo propuso hace unos meses y en aquel momento no se podía ni hablar, desde el momento en que el precio del gas iba caro a finales del año pasado, esto era impensable. Y ahora va a ser algo, en apariencia, absolutamente necesario. De momento hay tranquilidad, porque el momento en el que Rusia podría cortar el suministro sería a finales de mes, cuando toca pagar, y ya veremos si al final lo que hacemos es pagar en rublos. Como ya comenté la semana pasada, se estaban buscando estrategias de subterfugios que respetan la letra, pero no el espíritu, buscando casas de cambio donde tú pagas en euros y pagan a las empresas rusas en rublos que evidentemente esta no es la idea. También un tema interesante, España ha aumentado de manera muy significativa su bombeo de gas hacia Francia, porque en Francia tienen un problema gravísimo, tiene la mitad de las centrales nucleares paradas, teóricamente por cuestiones de mantenimiento. Hay una cuestión, obviamente con el suministro de urania que no se puede reconocer. Y esto hace que la bonanza de gas en España, aún es buena, pero va disminuyendo.

¿Qué está pasando en Nigeria con los vuelos domésticos?

Nigeria está sufriendo una gravísima crisis de escasez de queroseno, una crisis que viene de rebote de la crisis del diésel, que ya venimos comentando desde hace semanas. A nivel mundial, para intentar incrementar la producción de diésel para compensar el hecho de que está cayendo por falta de petróleos de buena calidad para hacerlo, las refinerías ajustan los márgenes para producir un poquito más de diésel a costa de producir un poquito menos de queroseno, con lo que el queroseno escasea. Pero es que, además, lo que se está haciendo tan bien, es mezclar diésel con queroseno, que se puede mezclar hasta en una proporción de un 10/20%. Esto no es bueno para los motores, porque lógicamente el queroseno tiene una combustión más fuerte y acorta la vida de los motores, tampoco lubrica bien. Es una medida de emergencia. Hemos pasado de tener una crisis de diésel, que aún la tenemos, además, una crisis de combustible de aviación. Entonces, en el caso de Nigeria, el operador nacional ha dicho que hasta nueva orden ya no hay más vuelos domésticos, porque no se les va a dar queroseno para que puedan operar. Este problema que vemos en Nigeria, que es un país, por cierto, bastante grande, 80 millones de habitantes, y productor de petróleo, suministrador bastante importante en España, se está extendiendo a otros países como Senegal y el resto de África. Pero es que este problema también está afectando a la costa este de los Estados Unidos, exactamente el mismo problema. la costa este de los Estados Unidos, alertaba en Bloomberg el otro día Javier Blas, que están ahora mismo los inventarios de diésel y de queroseno, en mínimos de los últimos 35 años. De hecho, a ritmos de descenso de los inventarios actuales, porque no se estaba produciendo suficiente y se está consumiendo más de lo que se produce, se quedarían sin diésel ni queroseno hacia finales de julio, se quedarían sin nada en la costa este de Estados Unidos.

¿Qué está pasando en Indonesia tras la paralización de las exportaciones del aceite de palma?

Es un problema gravísimo y no se le está concediendo la importancia que tiene por doble motivo. Uno, porque el aceite vegetal más consumido del mundo a nivel de alimentación humana es el aceite de Palma, aquí no se consume mucho, a veces hay algunos productos, pero a nivel de toda la humanidad, representa el 60% de todo el aceite vegetal consumido e Indonesia representa el 30% de todo el aceite vegetal para consumo humano. Pero es que, además, el aceite de Palma representa una importante contribución a la producción mundial de biodiésel, más de la mitad, con lo que el hecho de que Indonesia, de la noche a la mañana, decrete un embargo total de las exportaciones de aceite de palma va a causar unos problemas tanto alimentarios como de suministro de biodiésel muy importantes. Y se lo están tomando muy en serio. Dos días después de empezar el embargo, interceptaron un carguero que declaraba tener una carga diferente, pero llevaba aceite de palma y lo interceptaron con dos destructores de la Armada. Detrás de esto seguramente hay un problema asociado al incremento de los costes de todo, de cultivo, de mantenimiento, de transporte, por la falta de diésel, que también está afectando a Indonesia, un país con 270 millones de habitantes, y además, el hecho de que seguramente pretende utilizar el aceite de palma para producir diésel en su país teniendo en cuenta que en el resto del mundo está faltando, tiene un potencial desestabilizador, sobre todo en Asia, tremendo y yo creo que es un tema al que no se está dando la suficiente atención.

Ni normal ni bien esta ola de calor a mediados de mayo...

Ha habido unos días muy malos en India y Pakistán, con temperaturas absolutamente anómalas para la época del año, con más de 45º, casi 50, provocando desastres naturales como el deshielo súbito de algunas cumbres nevadas, que han causado inundaciones. En todo lo mismo Norte vamos a sufrir, sobre todo en Estados Unidos y Europa, unos días realmente muy malos a temperaturas muy elevadas, debido a un bloqueo de la corriente de chorro polar. Esto es debido al hecho de que, a medida que el planeta se calienta y como en el Polo Norte, hay un proceso de calentamiento más rápido que las latitudes medias, la corriente de chorro polar, que es una corriente que básicamente fluye desde el oeste hacia el este y que separa un poco la circulación de las latitudes altas de las zonas polares de las actitudes medias, la corriente de chorro ártica, la del Polo Norte, está cada vez más desestructurada, más desestabilizada y tiene tendencia a, en vez de fluir como fluye normalmente, a hacer bolsas de aire caliente que además suelen venir de la zona tropical y las deja ahí atrapadas y las coloca sobre nuestras latitudes. Y entonces esto va a producir simultáneamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, temperaturas muy elevadas, anómalamente elevadas para esta época del año y, además, persistentes, porque se va a quedar ahí almacenado por lo menos 3 o 4 días, y si tienes mala suerte, pues más, entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Y esto, por desgracia, es una situación que a partir de ahora va a ser muy común. Lo malo de estos embolsamientos es que a veces tienen aire caliente, pero es que a lo mejor luego en julio tienes unos embolsamientos de aire frío, que vienen del Ártico y entonces de repente hay temperaturas que, no llegan a ser invernales, pero son de 20º o menos con lluvias muy fuertes. Si esto coincide con el momento de la cosecha, finales de junio y principios de julio, puede ser un problema, porque el grano no puedes cosecharlo húmedo y si vienen tormentas puede ser un desastre. Es una situación que ya estuvimos volteando el año 2013 y este año pues podría volverse a repetir, vamos a ver qué pasa.