Turiel: “La indulgencia de ayer es la precipitación de hoy”.

Hay varios países que ya están sufriendo escasez de diésel, pese a que no nos llegan demasiado esas noticias, porque son países que no interesan, como Pakistán o Nigeria.

Y sin embargo nos debería preocupar, porque son países que al final, de una manera u otra, nos pueden afectar. Lo más sonado es lo que ha pasado tanto en Perú como en como Sri Lanka. En el caso de Sri Lanka, se quedaron sin diesel, no tenían nada. La India tuvo que enviar un cargamento de urgencia, pero les duró muy poco tiempo. La isla está sufriendo muchos apagones, problemas de desabastecimiento general, hay revueltas generalizadas y parece que el Gobierno podría caer en cualquier momento por la situación, es de una tensión enorme. En el caso de Perú, también hay revueltas por la carestía de todo, los precios se han disparado y entonces el Gobierno ha decretado el estado de emergencia y está prohibido salir a la calle ahora mismo, con lo cual, digamos que se está viviendo también una situación de mucha tensión porque la gente está teniendo problemas, incluso hasta para abastecerse de alimentos. En una línea aparte yo pondría el caso de Shanghái, debido al confinamiento muy estricto que han puesto el Gobierno chino por un nuevo brote de COVID, ha habido revueltas los últimos días, porque la gente está teniendo problemas para abastecerse de alimentos y de medicamentos. Pero en principio esto no está relacionado con una falta de diésel. En principio, porque China es un país muy secretista. Y no olvidemos que desde el 1 de abril las refinerías estatales chinas ya no exportan ni gasolina ni diésel al extranjero, por temor a no poder abastecer el mercado nacional. Entonces, esto, combinado con este confinamiento muy estricto por la COVID, que en principio no se justificaría, porque la COVID ya no es lo que era al principio, y ha dado lugar a estas revueltas tan fuertes y tan salvajemente reprimidas en Shanghai.

¿A qué se debe esta escasez tan llamativa en algunos países, es decir, por qué no todos los países acceden de la misma manera al diésel?

El problema fundamental es si tienes refinerías en tu territorio. Por ejemplo, España es un país que tiene una gran diversidad de proveedores, pero ahora comentaremos porque uno de nuestros proveedores es precisamente Nigeria, que es un país que está teniendo problemas de abastecimiento combustible. Si tú tienes una diversificación buena de proveedores y tienes refinerías en tu territorio, en principio, no tienes problemas, porque lo primero que haces es abastecer el mercado nacional. España exporta diésel, produce más diésel del que realmente consume y es debido a que importa de muchos países suficiente cantidad y una parte, incluso, la dedica a exportación. No es el caso de Sri Lanka. China es un país muy industrializado, con muchas refinerías, pero tiene un consumo impresionante y no le llega con todo lo que tiene. Y en el caso de Pakistán, el problema es que efectivamente importa demasiado diésel ya ha preparado, depende demasiado de las refinerías extranjeras. Este sería también, por ejemplo, el caso de Kenia. Kenia es un país fuertemente dependiente, en este caso de la producción de las refinerías nigerianas. Lo más llamativo sería el caso de Nigeria ahora mismo. En Nigeria es un país productor de petróleo, es un productor importante, un país sacudido por muchas guerras durante muchos años, hay un problemas de separatismo en la zona del Delta del Níger que justo es la zona petrolera más importante del país, y en este momento, a pesar de que ellos tienen refinerías, está teniendo problemas de abastecimiento de combustible, por ejemplo, no tenían suficiente combustible para aviones últimamente. Esto es debido a que están prefiriendo exportar al extranjero antes que refinar en el país. Nigeria es uno de los proveedores importantes de España. Así que, en el fondo, lo que pasa en Nigeria, país superpoblado y con muchos problemas internos, en el caso concreto de España nos preocupa y afecta mucho. Otro país al que hay que echar un vistazo es Argentina, que va a tener un impacto económicamente directo mucho más fuerte sobre nosotros.

¿Qué está ocurriendo en Argentina?

En este momento es la época de la cosecha y están teniendo problemas de abastecimiento de diésel. Siempre la época de cosecha en Argentina es una época de demanda muy fuerte de combustible y particularmente de diésel para la maquinaria y para el transporte. Y este año se han visto obligados a racionar. Argentina es un gran país productor de petróleo, tiene sus propias refinerías. También es verdad que el tipo de petróleo que les va quedando, ya no se adapta a las características de las refinerías, esto es algo muy típico. Argentina es uno de los pocos países, aparte de Estados Unidos, donde se ha explotado el fracking, pero el petróleo de fracking es un petróleo en general de composición más ligera y menos apropiado para el refinado. Y tendrían que adaptar las refinerías para refinar. Y se están encontrando con un problema de falta de diésel muy importante, porque lo tienen que comprar en el mercado internacional. Y esto está afectando de manera grave a la cosecha, hasta el punto de que parece ser que se da por hecho que una parte de la cosecha se va a perder por la incapacidad de recogerla. Y esto es particularmente preocupante para España por doble motivo. Una parte de los piensos que utiliza la cabaña ganadera española se alimenta con soja Argentina. Y por otra parte, el 25% del biodiesel que se consume en España proviene del aceite de soja Argentina, esto ya sí que empieza a afectarnos algo más.

No es el único problema que van a tener para poder alimentar a los animales de las diferentes ganaderías de nuestro país. A esta situación de Argentina, se suma la guerra en Ucrania.

El gran problema que tenemos es que Ucrania es un gran suministrador de cereal y de girasol. Es un país que tiene una productividad agrícola enorme, porque tiene las famosas tierras negras y esto en particular, ha tenido un impacto muy grande. Por ejemplo, el aceite de girasol, que también se utiliza en la elaboración de piensos y directamente por el cereal que se utiliza para alimentar la cabaña ganadera. Y no solamente para el caso de España, el descenso de que no se está cultivando y no se va a recoger en Ucrania si la guerra se sigue alargando, va a favorecer que haya problemas muy serios en el norte de África. De hecho, ahora mismo es la zona que se ve más peligrosa y podría ser un polvorín en esta situación generalizada escasez de alimentos, la otra crisis que va concurrente con la del diésel, y esto, además podría tener un impacto tremendo para España. Los problema que podría provocar si hubiera una revuelta en Argelia, que es un suministrador significativo de petróleo para España y todavía bastante importante de gas, casi el 30% del gas que se consume en España proviene de Argelia, no nos podemos permitir ningún lujo allí. Imaginemos qué pasaría si el problema se plantea en Marruecos. En el caso de España, aunque es un país que cerealísticamente puede mantener perfectamente a su población humana, el gran problema es que tiene una enorme cabaña ganadera orientada a la exportación, eso es lo que hace que España no sea autosuficiente a nivel ni de cereal, ni de girasol, y por eso importamos. La invasión de Ucrania nos está perjudicando gravemente y está creando situaciones como que algunos productores se planteen sacrificar una parte de la cabaña ganadera, porque no la puedan alimentar.

El reparto desigual del diésel, ¿pasará exactamente lo mismo con la alimentación?

En este caso, los países más vulnerables son, en primer lugar, el norte de África, ciertas partes del Sudeste asiático, en Latinoamérica, el país que está en mayor riesgo ahora mismo es Colombia, seguido muy de cerca de Perú y de Venezuela. Curiosamente, países que se pueden ver bastante afectados por la escasez de alimentos, son los países del norte de Europa. De esto ya alertó Joe Biden en la Cumbre de la OTAN que hubo hace unas semanas, en la que comentó que había un problema estructural a nivel global con la escasez de alimentos y dijo explícitamente que en Europa es un efecto que se sentiría, y creo que va a tener también consecuencias para España. Lo que puede hacer España para adaptarse a esta situación es readaptar sus exportaciones para dirigirlas más hacia Europa, si en Europa hay más necesidad. Aparte, yo creo que en el caso de España seguramente va a ser inevitable que haya una cierta reestructuración, hasta una reconversión del sector ganadero extensivo, porque va a ser muy difícil mantener el volumen actual dadas las circunstancias y que además yo creo que una parte importante de estos problemas han venido para quedarse para siempre.

En nuestro país se quieren impulsar rápidamente las energías renovables, pero ¿a qué precio?

Hace unos 10 días, el Gobierno de España aprobó un decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Es un Real Decreto ley, un poco ómnibus en el que se toma muchísimas medidas y, entre otras, lo que se hace es relajar las condiciones para la concesión administrativa de permisos para la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos que verifiquen ciertas condiciones. Esencialmente lo que se está pidiendo es que sean relativamente pequeños. En el caso de la fotovoltaica sería hasta 50 megavatios, en el caso de la eólica hasta 75 megavatios. Tiene que ser en zonas que estén clasificadas de bajo impacto ambiental. Esto corresponde con un mapeo que había hecho previamente el Ministerio de Transición Ecológica, que es un mapeo que ha sido muy contestado por muchas agrupaciones ecologistas, porque da una visión un poco estática, sin tener en cuenta otras relaciones, como por ejemplo la importancia que tienen bastantes especies que se mueven el pasar por ciertos territorios o que no se tiene en cuenta las especies que son propias de campos de cultivo. Y también se utiliza el procedimiento administrativo, de tal manera que se evalúa al mismo tiempo lo que es el proyecto y su fase de ejecución. La idea que hay detrás de todo esto es acelerar la transición ecológica, teniendo en cuenta que tenemos estos problemas tan graves de dependencia energética de Rusia que se quieren resolver. Un problema que no se ha querido resolver en tantos años, vamos a ver si somos capaces de resolverlo en unos meses con unas metodologías y unas tecnologías que realmente no están pensadas para eso. Es algo que ha suscitado mucho nerviosismo y mucha preocupación. Porque ahora abren la mano para los abusos, para que se salten algunos controles e incluso a que algunos proyectos se presenten troceados para tener que esquivar la autorización administrativa por parte de las autonomías y para poder ir por este procedimiento simplificado. No es demasiado correcto ponerlo dentro de un Real Decreto con muchísimas de medidas para paliar los efectos asociados a la guerra de Ucrania, cuando es un tema que debería ser discutido específicamente y mejor que en un Real Decreto ley, con una legislación más consensuada. Se está actuando con precipitación, arrastrados por los acontecimientos. La indulgencia de ayer, es la precipitación de hoy. Hay una frase muy buena, creo recordar que se le atribuía a Henry Kissinger, decía que el pueblo americano solo tiene dos modos: la autocomplacencia y el pánico. No hicimos los deberes cuando había que hacerlos y estamos entrando en modo pánico. Las prisas son malas consejeras y pueden llevar a unas consecuencias que pueden acabar siendo peores que lo que pretendemos resolver.