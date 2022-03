Turiel: "Si India compra petróleo ruso en yuanes, pone en jaque el orden económico mundial de cinco décadas"

¿Qué salida le está dando Rusia a su petróleo?

Las sanciones que ha adoptado la comunidad internacional intentan que no se compre petróleo ruso. También se intenta con el gas ruso, pero este tiene mal remedio y Europa sigue comprando, porque no tiene proveedores alternativos. En cuanto al petróleo, lo que está pasando esencialmente es que otros países están cubriendo el hueco que deja Europa, en particular India está en tratos con Rusia para comprar petróleo ruso con un buen descuento. Además, el petróleo está caro y, pese al buen descuento, igualmente implica que Rusia vende su petróleo a 90 dólares el barril, que es un buen precio para Rusia. De ahí la ineficacia de las sanciones económicas, como era de prever, porque el petróleo es muy fungible. Nosotros compramos a otros proveedores y los que compraban a aquellos otros proveedores, compran a Rusia y al final no ha cambiado nada. Lo único que hace es que todo sea más caro, porque el petróleo tiene que recorrer un camino más largo para llegar a nosotros. Pero además se están produciendo otros factores inesperados que son bastante peligrosos y que comprometen, por ejemplo, la estabilidad del petrodólar.

Estos otros factores peligrosos son el planteamiento se está haciendo la India de pagar este petróleo ruso con yuans chinos.

Es curioso, porque ni siquiera es con euros, que en algún momento dado se había planteado para las relaciones comerciales entre Rusia y China, pagar con euros. pero aquí ya es que ya ni Europa. Todo esto además a Europa la arrincona completamente. India se está planteando comprar el petróleo ruso pagando con yuanes. Incluso Arabia Saudita está considerando la posibilidad de vender el petróleo que le vende a China y aceptar directamente yuanes a cambio. Esto supone un golpe fundamental a toda la estrategia geopolítica del mundo durante los últimos 50 años. En los años 70 se fijó la referencia del petrodólar, que es que los países árabes aceptan solamente dólares para la compra de petróleo y eso implicaba que cualquier país que quisiera comprar petróleo primero tenía que conseguir dólares y esto lo que ha hecho esencialmente es afianzar el poder económico de los Estados Unidos, porque todo el mundo necesita dólares para comprar petróleo. De esta manera, Estados Unidos ha conseguido que el resto del mundo le financie su déficit comercial, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial importante, importa de fuera más de lo que realmente llega a exportar y esto lo que provocaría una devaluación de su moneda. Pero como tienen un activo que la gente quiere comprar, que son los propios dólares, que los necesitas para estas transacciones, con eso consiguen evitar tener este déficit comercial. En el fondo, el estilo de vida americano lo hemos financiado entre todos con la compra de petróleo y de otras materias primas. Esto que es un principio fundamental del orden económico mundial durante los últimos 50 años, se empieza a resquebrajar las consecuencias pueden ser absolutamente imprevisibles y además para Estados Unidos es realmente un riesgo vital, es un casus belli, no sé exactamente qué va a pasar, pero es una situación realmente muy comprometida y estamos entrando en ella.

No solamente es el encarecimiento del petróleo, sino la falta de petróleo, de diésel, por eso la Agencia Internacional de la Energía nos propone una serie de medidas para poder reducir el consumo.

La AIE ha preparado un paquete de medidas, que lo publicó el viernes pasado, son 10 medidas básicamente para ahorrar hasta el equivalente a 2,7 millones de barriles diarios de consumo de petróleo, en el mundo se consumen aproximadamente un poquito más de 100 millones de barriles diarios, esto sería como un ahorro del 2,7% de todo lo que consumimos y el problema que hay es que las medidas que propone la Agencia Internacional de la Energía en el fondo son parches. Están pensando medidas para sostener una situación coyuntural, dicen que esto es para hacer frente a la situación que se plantea con la guerra de Ucrania y la necesidad de imponer sanciones a Rusia. El problema es que estos parches son insuficientes y no distribuye la carga equitativamente, ya que recae sobre todo en el consumidor final y realmente lo que va a hacer falta cambiar es mucho más que eso. Haciendo un repaso rápido a las medidas que afectan al ciudadano de a pie, lo que están proponiendo es que la gente comparta el coche, incentiva que la gente comparta el coche, lo cual en principio es bueno porque es una manera de ahorrar combustible; que se limite el acceso a las grandes ciudades de tal manera que solo los coches con matrícula par solo podrían entrar los días pares y los coches con matrícula impar los días impares; y que se prohíba la circulación de coches en las ciudades los domingos. Hay otras medidas como la optimización de consumo en el transporte, fomento del transporte público, etc. Todas estas medidas al final lo que proponen es que intentemos rebañar un poquito por aquí a ver si con esto aguantamos el tirón. No es algo que se pueda tomar como una medida coyuntural, sino que hay que empezar a plantear medidas estructurales más fuertes y más serias, porque el problema ha venido para quedarse y que cada vez será pero.

Son medidas que tienen un impacto directo en la economía.

Todas estas medidas en el fondo son medidas de racionamiento. Por más que uno lo quiera disimular, al final lo que se está intentando es desincentivar el consumo de combustible o, dicho de otra manera, racionar el consumo de combustible y decir el consumo de combustible se puede destinar a esto y a esto, pero a esto otro no. Se intenta incidir en el usuario doméstico con la idea de que afecte lo menos posible a la economía, al resto de actividad económica. Pero las decisiones del consumidor inevitablemente afectan a la economía. Entonces en este contexto, no sé cuánta gente, por ejemplo, se cambiará de coche o se puede plantear cambiar ciertas pautas de consumo y que van a afectar igualmente a la industria. Además el ahorro propuesto es probablemente insuficiente, teniendo en cuenta el ritmo de caída en la producción de los pozos de petróleo ya previsto para este mismo año. El año 2018 se tocó el máximo de producción de petróleo, ya está bajando y encima ahora mismo está cogiendo velocidad. Algunos combustibles, por las características que tienen, caen más deprisa que otros y el ejemplo paradigmático es el diésel, que ya se está viendo que va a dar problemas muy serios este mismo año.

Ya nos comentabas la semana pasada que la próxima gran crisis sería la del diésel y que habría racionamiento.

Con el diésel empieza a haber bastante alarma últimamente en los medios económicos internacionales, porque se está observando que tenemos los inventarios de diésel del mundo en mínimos y que la salida de las refinerías cada vez es más ajustada y no se produce tanto diesel como se demanda. Empezamos a ver que a algunos países se les está reduciendo la aportación de diesel, como a Alemania, pero por ejemplo en Sudáfrica ya está habiendo racionamiento de combustible y a Pakistán directamente no les sirven, no envían ninguna cantidad de diesel, es tremendo, que a tu país no se le sirva nada de diésel es absolutamente espeluznante. Las previsiones van a ir a peor. Comentábamos la semana pasada que China estaba restringiendo las salidas de combustible de gasolina de sus refinerías y ahora va a ser también de diesel a partir del 1 de abril. Ni gasolina ni diésel va a salir de las refinerías estatales de China hacia la extranjero a partir del 1 de abril, que está aquí ya. Lo que más me alarma de esta situación es que los analistas internacionales están hablando ya de una gran crisis del diésel y no es lo que hemos visto hasta ahora de encarecimiento, que el precio del litro de diésel se pone carísimo y hay toda esta movilización de la gran manifestación que hubo Madrid de gente vinculada al sector primario o el paro del transporte, que el Gobierno va a ofrecer algunas compensaciones económicas. Ahora ya no es eso, no es que sea caro, es que no haya suficiente. Y cuando no hay suficiente, tienes que decidir a quién se lo das y cómo y para hacer qué. Y esto ya es una vuelta de tuerca más con muchas consecuencias en el plano económico y social, que puede causar mucha inestabilidad social en otros países y en el nuestro.

El Gobierno ha cambiado de bajar impuestos a bonificaciones concretas al sector.

Bajar los impuestos no siempre es eficaz, porque al final el precio igualmente puede volver a subir y lo que está pasando es que quien gana el dinero es otro y no el Estado. Pero es que además no controlas quién gasta el combustible o para qué, desde una perspectiva de racionamiento necesitas saber quién lo gasta y entonces dar ciertas bonificaciones a ciertas personas que me van a demostrar que están haciendo cierta actividad y para otras actividades no voy a dar esta bonificación, con lo cual es la primera medida de discriminar qué es lo que se ayuda, a qué se le asigna el recurso y a qué no. Desde ese punto de vista es una manera de mantener el control en una situación de racionamiento, por eso es lógico que el Gobierno prefiera hacerlo de esta manera. Pero aquí lo que está faltando es honestidad para reconocer la situación en la que nos estamos metiendo. Esto no es culpa ni de este Gobierno ni de los anteriores, es una consecuencia del modelo que tenemos y la necesidad de cambiar que tenemos, que ahí sí que puede haber una culpa, una responsabilidad de no abordar el cambio. Ahora lo que hay que hacer es hablar honestamente y explicar las dificultades, a ver cómo la afrontamos y qué medidas podemos poner entre todos para un proceso que se va a alargar durante mucho tiempo. Es un proceso que, si se hace bien, debería alargarse durante muchas décadas, pero hay que empezar a cambiar. Si no se hace, si no se dice, la carga se va a distribuir de manera poco homogénea entre los diversos actores económicos y hay gente que lo va a pasar muy mal y yo creo que eso es lo que habría que intentar evitar.

Los colectivos más vulnerables serán los más afectados, los más azotados por esta crisis que se niegan a aceptar y que, de momento, van parcheando.

La gente de rentas más bajas se va a ver muy afectada y también me preocupa la afectación que tiene a nivel de los agentes económicos, de las empresas o empresas familiares que pueden estar haciendo un esfuerzo para aguantar el tirón actual, recurriendo a la financiación de amigos y familiares o de bancos, pensando que esto es coyuntural y que se va a resolver, cuando realmente no es coyuntural y lo que hay que hacer son cambios estructurales. Abandonar quizá una parte del negocio que no se va a poder mantener y en la otra hacer algo que es un poco duro, que es trasladar los costes al consumidor final, es decir, que el consumidor final va a tener que aceptar que se encarecen los alimentos o algunos bienes básicos y eso implica que la gente va a tener menos dinero para gastar en otras cosas, con lo que las otras actividades económicas se van a ver afectadas negativamente. Pero por eso mismo es necesario hablarlo y ponerlo sobre la mesa, porque va a pasar igualmente y lo que va a pasar es que va a haber mucha gente que va a perder su dinero, que se va a arruinar y es bastante preocupante la destrucción del tejido productivo que podría ser útil, necesario o incluso imprescindible para cosas que vamos a necesitar después.