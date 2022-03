Turiel: "En España no hay ni habrá desabastecimiento, no creemos nosotros el problema arrasando el súper"

Espacio sobre crisis energética con Antonio Turiel, doctor en Física Teórica e investigador del CSIC, autor del blog de divulgación 'The Oil Crash' y del libro 'Petrocalipsis'.

Récord histórico de la luz, hoy supera los 500 euros.

El problema del precio de la luz refleja que es necesario y urgente desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad. No vamos a poder evitar que el gas sea caro y esto va a tener un impacto evidente en las familias y en los negocios, porque hay muchos negocios y fábricas que utilizan gas para generar calor o como producto químico fundamental para las transformaciones que se hacen y eso afecta, por ejemplo, a la producción de fertilizantes o el textil, pero podemos evitar que la subida del precio del gas arrastre forzosamente a la electricidad, porque la electricidad al final afecta a todos los negocios y a todos los hogares.

¿Cómo se marca en el mercado el precio de la luz, por qué esa vinculación al gas?

El problema que tenemos nosotros es que el sistema de fijación de precios que estamos utilizando en España, debido a una directiva europea y que se hace igual en toda Europa, es un sistema marginalista, donde tú pagas el precio de la electricidad al precio del kilovatio hora más caro que entra en cada momento. Se hizo así porque desde el punto de vista de la teoría económica favorecía que aparecieran nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía que permitirían hacer esto que permitirían rebajar el precio y que serían un incentivo para la innovación, pero al final la cantidad de tecnologías y cantidad de fuentes de energía que hay, son limitadas. Y tenemos una electricidad siempre cara, porque siempre está entrando el gas y el gas es caro y hace que se encarezca la electricidad. Esto se ha hablado ya varias veces, que no hay ninguna necesidad de hacerlo de esta manera, que no está funcionando la idea que había detrás de que estaría creciendo innovación y mejorando del precio, etcétera y la ministra Teresa Ribera lo propuso hace unos meses y ahora parece que a nivel de la Unión Europea está considerando seriamente porque la previsión, para los próximos meses es que el gas seguirá encareciéndose y los precios de 500€ kw/h son excesivamente caros y no los podríamos soportar, nos harían quebrar la economía forzosamente.

Otra cosa que nos asfixia, el precio del petróleo. ¿Cómo va ahora el precio del barril?

Este el lunes llegó a tocar los 130 dólares el barril, el precio está oscilando, pero parece que ha consolidado ya los 120 dólares y en el l mercado de futuros a un mes o 3 meses ya estamos en el orden de los 140 dólares, muy cercano del máximo histórico que se fijó en el año 2008. Las perspectivas son muy malas, a priori Estados Unidos quiere imponer un embargo al petróleo ruso, aunque los rusos siempre encontrarán quien les compre su petróleo. Habrá otros proveedores que nos lo venderán a nosotros, pero tendrá que transportarse desde distancias más largas, con lo cual se encarecerá. Toda la cuestión asociada al embargo del petróleo ruso, puede añadir unos 10 ó 20 dólares al precio del barril fácilmente con respecto a lo que debería. Pero no olvidemos que el proceso subyacente que hay es una disminución de la producción de petróleo, progresiva pero que ya está en marcha y que durará desde ahora y para siempre. Es bastante fácil que antes del verano nos encontremos que se llega a un valor de precio tan elevado que no se pueda soportar por la economía ni española ni mundial, que ese valor de ruptura no es tan alto, puede que sea 130 ó 140 dólares el barril si se mantiene durante suficiente tiempo y puede causar una recesión económica mundial.

Habrá quien vincule, exclusivamente, la subida del gas, de la luz, del petróleo, la escasez de alimentos, la crisis de fertilizantes... a la invasión rusa en Ucrania, pero nos viene de lejos y nos va a seguir acompañando.

El problema de la escasez de festilizantes está identificado, como mínimo, desde septiembre de 2021, no es una cosa que acabe de empezar ahora, fue cuando China recortó en un 90% sus exportaciones debido a la carestía del gas natural, porque los fertilizantes hidrogenados se hacen en una buena parte de ellos con gas natural. A eso se le añade la escasez de potasas, siendo los principales productores Rusia y Bielorrusia. La guerra en Ucrania encarece todo, por la incertidumbre que genera, pero hay un proceso subyacente que ya está en marcha desde antes de la guerra, aunque sí ha acelerado de una manera mucho más rápida los esperados problemas de escasez de algunos cereales, no olvidemos que Ucrania es el granero de Europa y está llevando a que pueda haber problemas de suministro a escala global en los próximos meses y esto está desencadenando psicosis e histeria sobre el aceite girasol o la harina. La gente empieza a comprar de manera compulsiva.

¿Algún mensaje de tranquilidad sobre la escasez de alimentos?

A nivel de España no es previsible que haya problemas de suministro de alimentos por el simple hecho de que pagamos con una moneda fuerte como es el euro. Aunque Rusia y Ucrania sean grandes productores de cereal, el 30% de todo el cereal que se produce en el mundo, debemos tener en cuenta que hay un 70% que se produce en otros sitios. España y la Unión Europea van a encontrar otros sitios donde comprar lo que necesiten, esí sí, pagando algo más. Sí que habrá un encarecimiento de los alimentos, es inevitable, pero ya estaba en marcha igualmente por el encarecimiento general de la energía, pero no habrá problemas de desabastecimiento en España. Donde el encarecimiento sí puede ser un grave problema es en países más desfavorecidos, que pueden tener problemas de acceso al mercado de los alimentos o que lo tengan que conseguir de otros sitios y que sea, para ellos, excesivamente caro. Es motivo de preocupación a escala global, pero a nivel de la economía doméstica, en España, hay que estar tranquilos, se están buscando nuevas vías de aprovisionamiento y lo último que necesitamos es ponernos nerviosos, hacer compras del pánico que vacíen los almacenes actualmente cuando todavía estamos buscando nuevos proveedores y realimente esta sensación de psicosis. Sería una profecía autocumplida, creamos el problema por la falta de tranquilidad.

Psicosis que ya vimos hace dos años durante el confinamiento, en los supermercados se vaciaban las estanterías.

Es un proceso muy parecido a lo que se vivió en la época del confinamiento con el COVID. En el fondo es no entender cómo funcionan realmente las cadenas de suministro, pensar que son más sencillas y frágiles de lo que realmente son. En un momento dado, hay una demanda superior a lo que el mercado normalmente abastece y creas un problema de suministro puntualmente, porque luego las cosas siguen funcionando y todo sigue llegando. Si vamos a la gasolinera a recargar gasolina o diésel porque nos vamos a quedar sin, lo que hacemos es crear colas que retroalimentan más la psicosis, todo el mundo se puede nervioso para nada. Vamos a una situación en la que en los próximos años tendremos más problemas, el suministro va ir cayendo, todo se irá encareciendo, pero es algo progresivo, lento a lo que nos iremos adaptando a medida que vayamos pudiendo. Lo que no podemos hacer es que, en complicadas situaciones como la actual, hacerlas aún más difíciles, actuando de manera irracional.