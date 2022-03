Turiel: “La dependencia en importación de cereal llegará a niveles insoportables con consecuencias mundiales"

¿Qué connotaciones a nivel energético tiene la invasión de Ucrania por parte de Rusia?

La cuestión energética es bastante relevante, porque Ucrania es lugar de paso para varios gasoductos que van hacia Europa y esto compromete la seguridad energética de Europa. En primer lugar porque el 45% del gas que se importa en Europa viene de Rusia. De momento, se mantiene el bombeo de gas, incluso ha aumentado los últimos días por increíble que pueda parecer y esto también muestra por qué la respuesta que ha habido a nivel de Europa ha sido muy tibia respecto a esta agresión y es porque no podemos permitirnos el lujo de pasar sin ese 45% del gas o ese 30% del petróleo que importamos desde Rusia.

¿Por qué Europa ha permitido esta dependencia energética?

Siempre resulta más conveniente el transporte a través del gasoducto y Rusia es el segundo gran productor de gas del mundo, después de Estados Unidos, y es el primer exportador. Exportar a Europa es algo muy sencillo, muy cómodo, porque está a una distancia cercana que lo hace competitivo. Pero no se han mirado otros factores, como hasta qué punto Rusia es fiable, teniendo en cuenta que estamos hablando de un gran país que es una potencia nuclear y que, obviamente, no tiene los mismos estándares de respeto de los derechos humanos que Europa. Aquí ha podido más la codicia, lo que era barato, lo que era más fácil, antes que otras consideraciones que tendrían que haberse puesto sobre la mesa.

¿Tenemos opciones de seguir abasteciéndonos de energía sin Rusia?

Si Rusia quedara fuera del mercado internacional, provocaría un cataclismo de los mercados energéticos a nivel mundial, no solo a nivel de Europa, porque ahora mismo Rusia está produciendo la décima parte de todo el petróleo que se consume en el mundo. En cuanto a gas, siendo el primer exportador con más del 15% del total, no se puede prescindir de Rusia. Hace bastante tiempo que tendríamos que habernos tomado en serio los tan cacareados planes de transición energética y haber hecho un esfuerzo por apartarnos del uso de los combustibles fósiles. Y no ya solamente por la lucha contra el cambio climático, también para no depender de países que no son fiables, como Rusia en este caso. Tendríamos que haberlo hecho y cambiar la estructura, sobre todo el gasto energético, un montón de transformaciones y ahora nos pilla el toro, lo queremos hacer deprisa y corriendo con modelos de transición que no son necesariamente efectivos y, sobre todo lo que no son, son rápidos. Necesitaríamos un mínimo de 20 o 30 años para poder culminar la transición con cierto éxito.

La escasez de gas y la escasez de petróleo es algo con lo que vamos a tener que convivir y no estamos en absoluto preparados para esta escasez que nos viene impuesta por los recursos naturales que son limitados.

Este es el problema principal. Aparte de la gran cantidad de petróleo y gas que produce de Rusia, estamos en una situación en que los yacimientos de petróleo y de gas del mundo empiezan a disminuir y van a producir menos cada vez. Además, en el caso concreto de Ucrania, Rusia tiene un interés por los recursos que posee Ucrania, en particular los campos de gas que tiene justamente la zona cercana a Crimea y al mar negro, con lo cual a Rusia le venía muy bien invadir toda esta zona del Donbás, porque así se aseguraban los campos de petróleo y gas que no se están pudiendo explotar justamente por la presencia de Rusia en Crimea. Todos deseamos una finalización rápida al conflicto, yo personalmente para que tenga el menor peaje de vidas humanas. Los mercados internacionales es realmente para que no nos arruinemos y no se produzca una gran crisis económica. Hasta Estados Unidos tiene una dependencia energética bastante significativa de Rusia y es que Estados Unidos ha aumentado la producción de petróleo a base del petróleo de fracking, que no vale para ser diésel, y en este momento, por ejemplo, el 23% de las importaciones de diesel que está haciendo Estados Unidos vienen directamente de Rusia, lo que demuestra que hasta Estados Unidos tiene que ir con cuidado cuando le dice dice según qué a Rusia.

¿Qué implicaciones tiene este conflicto en materias primas?

Hay muchas derivadas de este conflicto. Primero porque, evidentemente, Rusia es un gran exportador de materias primas, con lo que hay que vigilar no solamente el aspecto energético, también hay una serie de minerales que son de uso industrial masivo, como el hierro, que exporta Rusia y que utilizamos en grandes cantidades en las acerías de todo el mundo y, en particular, de Estados Unidos. Otro aspecto fundamental son los fertilizantes, necesarios para la agricultura moderna. Rusia también es un gran productor de fertilizantes hidrogenados, que se hacen con gas natural, y a 1 de febrero Rusia impuso un embargo mundial de la exportación de fertilizantes y otros géneros propios rusos hasta el 31 de marzo mínimo, posiblemente ampliable. Sin olvidar que Ucrania es el granero de Europa. Son tierras muy fértiles y está produciendo una gran cantidad de trigo. Con una población de 40 millones de habitantes, tiene capacidad de alimentar a 600 millones de habitantes con su producción cerealista y España importa un 30% de su trigo de Ucrania. Hay una gran preocupación en España por la dependencia en la importación de cereales en general y también para pienso. Una situación que a nivel alimentario y a nivel de fertilizantes, se va a agravar y a poner en unos niveles que van a ser realmente insoportables y las consecuencias se van a notar en todo el planeta, porque habrá situaciones de hambre muchos países. España no llegará a eso, pero ya hay una aceleración del incremento del precio de los alimentos y podemos llegar a un verano en el que los alimentos suban más que significativamente y esto va a perjudicar a las familias más desfavorecidas.

Y febrero cierra con una inflación por encima del 7%...

El problema más grave es el tema de los alimentos, porque va a perjudicar a la gente con rentas más bajas en nuestro país y en otros países puede llevar a situaciones que generan dependencia alimentaria exterior, revueltas, guerras internas... Es una situación muy compleja que tendría que tratarse a una escala mundial, pero está faltando liderazgo para hacer frente a estos retos tan importantes que se nos echan encima.