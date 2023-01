Toni Sora:"El Santuari de Lluc es muy importante para los mallorquines, por ello la ONCE lo quiere reconocer".

El Santuari de Lluc es la imagen del cupón de la ONCE del jueves, 19 de enero. José Vilaseca, delegado territorial de la ONCE, y Marià Gastalver, prior del Santuari de Lluc, acompañados de Toni Sorá, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE, han presentado este cupón hoy miércoles 11 de enero de 2023, a las 12 horas, en el Santuari de Lluc.