Roser Badia: "La campana Remenja'mmm evita llençar el menjar que no es consumeix i fer-lo arribar a persones"

Actualment, de les 262.471 tones de malbaratament alimentari que es generen anualment a Catalunya, el 16% prové del sector de la restauració. Part d’aquest excedent alimentari que es genera al sector pot ser abordat des de projectes de prevenció i reaprofitament, com els que lideren les presents entitats (Pont Alimentari i BCN comparteix el menjar), però hi ha un gruix important que no està atès. Aquest excedent que fins ara no ha estat treballat és el que es genera pels mateixos comensals dels restaurants, en concret es materialitza en tots els aliments que un cop servits a taula no han estat consumits, i que malauradament han d’acabar a les escombraries.